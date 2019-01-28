康控聚焦車用降低手機衝擊 上半年車用營收倍數成長

2019-01-28 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



擺脫蘋果iPhone銷售不佳影響，聲學元件康控-KY（4943）今年營運改懸易轍，重心聚焦車用市場應用，已順利打入電動車終端客戶供應鏈，首季車用產品出貨放量，上半年車用營運看俏。營運逐漸擺脫手機成長疲弱影響，今（28）日股價觸底反彈，一舉突破季線反壓、亮燈漲停。

康控去年營收達58.55億元，雖然營運持續成長，但受到iPhone銷售不佳影響，成長值未如法人先前預估出現高雙位數成長，加上市場傳出大客戶立訊著手蘋果聲學元件防水硅膠研發業務，未來可能自行生產影響，今年可能減少對康控採購量，紛紛調降目標價評等。

不過，康控今年逐漸聚焦車用市場應用，降低手機成長疲弱衝擊，該公司車用產品種類繁多，包括：傳感器零部件、車載攝像頭、壓合接頭、ABS控制器、ABS零部件、燃料噴射器、機械部件、ECU部件、車用電磁閥及燈架等，以嵌入成型及硅膠射出技術，將高端防水應用於汽車機構件上，可應用於新能源車、燃油車及油電混合車等。

去年成功打入歐系汽車供應鏈，在今年第1季開始出貨，車載鏡頭及照明則打入韓系客戶供應鏈，也在首季開始出貨。

法人指出，雖然車用比重仍低於手機部分許多，但今年車用將出現倍數成長，預估全年營收占比落於3~5%，外觀零件產品打入部分消費性電子及汽車客戶開發委託，未來可望逐季步入量產階段。