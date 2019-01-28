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郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限

2019-01-28 09:51經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

蘋果分析師郭明錤預估，今年第2季iPhone出貨量季比將持平，惟較去年同期衰退幅...
蘋果分析師郭明錤預估，今年第2季iPhone出貨量季比將持平，惟較去年同期衰退幅度將大幅改善。歐新社
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知名蘋果分析師郭明錤出示最新研究報告，直言今年iPhone最壞狀況即將過去，蘋果公司與供應鏈股價下修風險有限。

郭明錤表示，去年底已經率先預測2019年iPhone出貨量可能低於1.9億支，但目前市場共識1.6至1.8億支已顯著低於預估，認為Apple與大部分iPhone供應鏈股價已普遍反映上述利空。維持2019年iPhone出貨量1.88至1.92億支，相信Apple與iPhone供應鏈股價近期下行風險有限。

郭明錤預估，今年第2季iPhone出貨量季比將持平，惟較去年同期衰退幅度將大幅改善。下修第1季1Q19 iPhone出貨量自3,800–4,200至3,600–3,800萬支，原因在於新機型需求在中國與新興市場不如預期。

根據調查，iPhone的換機方案與降價改善非中國市場需求。預估第2季iPhone出貨量約季比持平為3,400–3,700萬支，略高於市場共識的3,000–3,500萬支。雖第2季iPhone出貨將年減14%，但已較首季的29%大幅改善。

郭明錤認為，雖然中國市佔率下滑且智慧型手機市場成熟，但假設Apple持續換機方案與中美貿易戰不再繼續惡化，預期今年下半年iPhone出貨量因換機需求、換機方案與歐洲市占率提升故仍可保持與去年同期持平。預估今年第3季與第4季iPhone出貨量分別約4,400–4,600與6,700–7,100萬支。

郭明錤說，即便Apple與iPhone供應鏈股價近期可能持續反彈，但目前仍建議選擇殖利率高、或具備中長期優勢的防禦性股票，包括：立訊、信維、藍思、東山精密、鵬鼎、Sony、Murata、Samsung、LG Innotek、台積電、大立光、穩懋、美律、欣興、臻鼎、Apple、Qualcomm、Universal Display與Broadcom。

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