實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭

2019-01-28 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



為了提升網路交易安全，Google去年推出實體安全金鑰Titan Key，對身分認證安全，使用硬體晶片來做解決方案。不過，長期投入實體安全金鑰技術開發的異康公司董事長楊建綱認為，如果是在無線傳輸的環境下，資料安全保護仍較為薄弱，還是可能遭受到駭客、病毒及木馬程式等攻擊，很難達到100%的安全。

被美國Newsweek雜誌稱為最前端FinTech開發者的楊建綱認為，在身分認證安全上Google Titan Key使用硬體晶片做為解決方案，這是正確的方向，但應該可以更進一步將單一讀寫頭升級為雙介面讀寫頭，一端藉由USB連接PC、NB、Smart TV，另一端透過Micro USB/ Type C連接手機、平板、VR等，比在無線傳輸環境下更為安全。

楊建綱也認為，Titan Key應該搭配方便好用的軟體開發套件(SDK)，便於使用者在不同的作業系統及多樣的裝置環境應用自如，甚至跨越不同的電信營運商平台操作，如再加上異康的Master Key專利雙讀寫頭載具，強化個人化處理個資、精確身分認證及Session加密傳輸防護，才能確保行動交易安全，進而整合行動支付、數位醫療等應用服務。