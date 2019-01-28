張淑芬的第一線訊息 讓教部、衛福部動起來顧弱勢童

2019-01-28 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



台積電慈善基金會董事長張淑芬24日呼籲政府正視弱勢孩童溫飽問題，教育部26日隨即回應指出，已啟動「急困學生用餐問題三級協助機制」，要求學校主動發現、積極輔導；衛福部也表示，全台灣已成立203個食物銀行，可以幫助弱勢家庭「度難關、過好年」，有需要的民眾都可以撥打免付費的「1957」福利諮詢專線尋求協助。

根據衛福部統計到2018年上半年，全台灣有約11萬接受生活扶助的弱勢兒童及少年，其中，新北市有2.5萬餘位孩童最多，其次為高雄市、台中市各1.6萬多位。這些弱勢孩童是符合兒少權益保障法第23條規定，政府必須扶助的弱勢孩童。

不過，也有許多是在規定政府必須扶助邊緣的孩童，可能是相關規定無法扶助，或是在社會安全網之外的孩童，有賴更多熱心教師、民眾協助。

張淑芬就表示，她在台東看到許多孩子沒有早餐吃，想說這是偏鄉的困境。沒想到，她一起運動的朋友跟她說，汐止有個學校，孩子沒有早餐吃；營養午餐則只吃一半，另一半要帶回去給妹妹吃或是留著晚上吃。

張淑芬發現，台灣太多孩子吃不飽了，台積電沒有辦法一一協助，這該是政府要解決的。她很希望這些在溫飽邊緣的弱勢孩童可以盡快與政府資源對接，平安的過年。

《聯合新聞網》報導後，教育部與衛福部還有許多民眾都關心這個狀況，主動與張淑芬、台積電慈善基金會同仁聯繫，也不斷更新訊息。

教育部指出，感謝張淑芬長期關心協助弱勢孩子，教育部持續啟動行政體系與各縣市一起努力，關懷孩子的營養及健康。包括：

1.教育部每年編列預算21億元補助弱勢學童午餐，每年約20萬學童受益；2.教育部啟動「急困學生用餐問題三級協助機制」，請各縣市政府轉知所屬學校應主動發現，積極輔導；3.弱勢學生若需要早晚餐協助，可緊急向老師、學校反應。

衛福部則表示，全台灣已成立203個食物銀行，春節期間也會持續提供協助，只要有需要的民眾與家庭都可以透過「1957」福利諮詢專線尋求協助。