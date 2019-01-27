和碩總座：子公司轉虧為盈 今年會持續下去

2019-01-27 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



和碩（4938）今（27）日舉行「攜手同心、開創新局」2018年和碩集團團圓日年度尾牙，針對2019年營運，和碩總經理廖賜政今日表示，子公司在經過去年的調整營運後，已經逐漸抵定，子公司開始恢復、轉虧為盈，「今年會持續下去」。

和碩今日尾牙總共席開757桌，高達7,570位員工同歡，昨日尾牙最大獎為汽車一台，市價約80萬元。

和碩旗下的金屬機殼廠鎧勝-KY公布去年第4季稅後淨利4.82億元、每股盈餘1.15元，單季轉盈；法人估今年第1季營收將季減27%、每股盈餘約0.1元，可望連兩季獲利。鎧勝2018年全年營收304.94億元，年減8.3%；稅後虧損17.02億元，每股虧損4.13元，主要受到iPhone初期試產成本的影響。

和碩董事長童子賢今日也致詞表示，去年營收連續五年營收破兆，是一個相當耀眼的數字，完全沒有僥倖，謝謝海內外同仁奮鬥辛勞，展望未來，悄悄的看見，產業在老的枝幹上開始長出新的花朵，無論是人工智慧、汽車電子、物聯網、智慧城市，新的技術成熟未來幾年將會行成新的浪潮與營收。