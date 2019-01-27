和碩轉移產能 越南、印度今年量產有難度

2019-01-27 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



中美貿易戰加速台廠轉移產能，和碩（4938）執行長廖賜政表示，印尼巴淡島已在今年1月開始出貨，主要以通訊產品為主，進度符合預期，至於越南、印度因為是從無到有，預期今年內要量產有難度。

針對中美貿易戰轉移產能，和碩2018年下半年宣佈前進印尼巴淡島投資設廠，由於規劃是與協力廠商合作，僅5個半月就出貨，投產進度快速。

廖賜政表示，印尼巴淡島設廠進度符合預期，今年1月已開始順利出貨，產品主要以網通產品為主（和碩網通產品歸屬通訊類），後續會因應客戶需求轉變，生產項目不會受限。

廖賜政認為，印尼有2.6億人口，人口紅利比越南還好，且巴淡島鄰近新加坡，進出口相對容易，期許當地工廠能發揮更大作用。目前和碩印尼供應鏈，包含包材、機殼廠都已經準備好了，至於PCB、電源器大部份來自東南亞，以及其中的泰國。

同為iPhone代工大廠的鴻海（2317）昨（26）日正式宣布，斥資1648萬美元在越南雲中工業區買下25餘萬平方公尺土地使用權，該地座落越南北部，鄰近中國大陸，交通相對方便。而和碩也看好越南，去年已拋出風向球，有意在當地設廠。

惟和碩強調，越南、印度今年設廠並進入量產有難度，主要是從無到有、設廠到投產一般要兩年，但印尼巴淡島是與協力廠商合作，故速度較快。

和碩董事長童子賢表示，20年前台商響應政府政策，去巴淡島投資，雖然最後鎩羽而歸，但也留下種子，所以和碩現在在當地設廠會很快。

相反印尼，和碩目前在越南探勘發現，由於當地很多現有廠房都是鐵皮屋，較不符合電子業規範，比較適合鞋業、紡織業，越南現有產業偏向傳產。