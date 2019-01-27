和碩營收連五年破兆 有信心2019再創高峰

2019-01-27 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



和碩（4938）今（27）日舉行年度尾牙，去年營收達到1.3兆，連續五年破兆元大關，和碩副董事長程建中指出，去年全球經濟詭譎，且部分客戶碰上困難，但和碩靠著努力多元化業務下，去年依然寫下佳績，相信2019年可以再創高峰。

和碩董事長童子賢強調，不要活在過往輝煌紀錄，看好人工智慧（AI）、智慧城市、物聯網這些新技術逐漸成熟，未來會為和碩創造新營收。

和碩今（27）日舉行年度尾牙，主題為「攜手同心、開創新局」，在南港展覽館席開757桌，超過7千人共襄盛舉;在藝人表演部分，堪稱今年業界最豪華陣容，有台客搖滾天王伍佰＆China Blue、實力派唱將蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇。

員工最關心的摸彩部分，除了預定的多項現金獎外，最大獎是NISSAN KICKS汽車一台，價值80萬元，此外，和碩近年都有超過萬元以上的人人有獎現金獎，手筆之高，為科技界數一數二。今年是否會重演人人有獎萬元紅包，也備受員工期待。

和碩執行長廖賜政致詞時表示，回顧去年營運，公司克服歷年少見的缺貨、缺工危機，營收達到1.3兆元，連續五年破兆元大關。展望今年，相信和碩在同仁同心協力開創新局之下，一定可以再創佳績。

程建中強調，去年全球經濟詭譎，但和碩還是破紀錄寫下佳績，這也代表公司在過去幾年多元化發展下，雖然客戶也碰上困難，但相信和碩2019年可以再創高峰。

童子賢指出，消費市場快速成長，帶動產業、和碩成長。但他反問，一直追求成長是正確方向嗎？過去產業發展有他歷史、客戶需求等。

童子賢表示，看見產業界在老的枝幹上長出新花朵，包含AI、智慧城市、IOT等新技術逐漸成熟，可望為和碩創造新營收、新動能。

童子賢提出三點，呼籲員工勇於學習再創造，不要迷惑也不要驕傲，雖然過往輝煌數字是里程碑，但不會蒙蔽和碩向前找光明前途。其次，要勇於學習挑戰，產業界多變、國際情勢多變，改變是機會也是挑戰，不要因改變而悲觀。第三，緬懷過往，創造新的光榮，和碩可以變成習型組織，再創新紀錄。