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友達老董秀才藝 新竹市街頭藝人認證審查有看頭

2019-01-27 17:53經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

2019新竹市街頭藝人認證審查今（27）日在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，今年首次開放團隊報名徵選，共計吸引154組才藝達人報名競技，參與情況踴躍。其中，由友達光電集團董事長双浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，精采的薩克司風表演很是吸睛，展現科技人的音樂藝術才能。

彭双浪表示，他喜歡音樂，學生時代接觸口琴，薩克司風是因為兒子放假帶了一把薩克司風回家，好奇之餘跟兒子借來練習，開啟薩克司風演奏之路，並鼓勵公司同仁工作之餘，培養第二專長。目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

彭双浪2016年第一次報考新竹市的街頭藝人，通過後以換證方式取得新竹縣的街頭藝人證，目前擁有縣市2張街頭藝人證，工作閒暇之餘號召團員，分別於縣市兩棲公園、護城河畔進行表演，透過音符傳遞美與善的種子，營造祥和溫馨藝術氛圍。

新竹市自2010年開辦「街頭藝人認證審查」以來，吸引各地藝文表演好手踴躍參與，為活絡街頭藝文發展風氣，今年更首度開放團隊報考，也移師至戶外舉行，模擬街頭藝人實地演出情況，期以更靈活、彈性的制度，鼓勵多元化的藝術創作，進而深化城市藝文氛圍。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，今年街頭藝人徵選活動分為「表演藝術」、「視覺藝術」、「創意工藝」三大類，其中，「表演藝術類」136件佔整體報名人數8成之多，「創意工藝類」計有14件、「視覺藝術類」計有4件。為提升徵選藝人素質，今年首度移師戶外，模擬街頭藝人實地演出，民眾可在現場與達人們互動，不僅考驗徵選者的臨場反應，評審也可直接觀察徵選者的創作過程，提升徵選的公平性及可看性。

友達董事長彭双浪27日率一級主管，參與新竹市街頭藝人認證審查。圖／竹市文化局提供
友達董事長彭双浪27日率一級主管，參與新竹市街頭藝人認證審查。圖／竹市文化局提供
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