友達老董秀才藝 新竹市街頭藝人認證審查有看頭

2019-01-27 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



2019新竹市街頭藝人認證審查今（27）日在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，今年首次開放團隊報名徵選，共計吸引154組才藝達人報名競技，參與情況踴躍。其中，由友達光電集團董事長双浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，精采的薩克司風表演很是吸睛，展現科技人的音樂藝術才能。

彭双浪表示，他喜歡音樂，學生時代接觸口琴，薩克司風是因為兒子放假帶了一把薩克司風回家，好奇之餘跟兒子借來練習，開啟薩克司風演奏之路，並鼓勵公司同仁工作之餘，培養第二專長。目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

彭双浪2016年第一次報考新竹市的街頭藝人，通過後以換證方式取得新竹縣的街頭藝人證，目前擁有縣市2張街頭藝人證，工作閒暇之餘號召團員，分別於縣市兩棲公園、護城河畔進行表演，透過音符傳遞美與善的種子，營造祥和溫馨藝術氛圍。

新竹市自2010年開辦「街頭藝人認證審查」以來，吸引各地藝文表演好手踴躍參與，為活絡街頭藝文發展風氣，今年更首度開放團隊報考，也移師至戶外舉行，模擬街頭藝人實地演出情況，期以更靈活、彈性的制度，鼓勵多元化的藝術創作，進而深化城市藝文氛圍。