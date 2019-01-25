歌林冷氣早販開跑 強化變頻冷暖冷氣陣容

2019-01-25 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



憶聲（3024）旗下歌林家電的2019歌林品牌冷氣早販開跑，推出全新3系列分離式變頻冷暖冷氣、M系列多聯式變頻冷氣，在冷氣業績能夠有年增四成的目標，整體而言，在四大家電及小家電的出擊，將挹注今年營收年增二成。

憶聲電子總經理張鏡湖表示，歌林冷氣一直在銷售與口碑都受到消費者肯定，今年移動式空調推出CSPF 一級能效機種；並推出全新3系列分離式變頻冷暖冷氣、M 系列多聯式變頻冷氣，將以變頻機種為主流，目標銷售台數可達3.5萬台，比去年增加1萬台。

張鏡湖說，以全新歌林3系列來說，採取一對一變頻冷暖設定，CP值高，讓消費者節省了暖氣的購置費用，至於M系列多聯式變頻冷氣更可讓家庭安裝節省室外機安裝空間，消費者搭配更自由、選擇更豐富。

他強調，即日起至4月30日推出「冷氣早販」活動，消費者於期間內購買歌林指定機型冷氣，即可享電鍋、吸塵器、風扇等好禮三選一活動。同時，今年主打分離式變頻冷氣、M系列多聯式變頻冷氣，以符合消費者需求為目標，預計將擴大市場佔有率、增加品牌與商品支持度。

今年歌林品牌家電除強化變頻冷氣外，滾筒洗衣機、時尚家電、小家電等等新潮家電產品線更為齊全，將是業績成長的動能。

在銷售策略上，張鏡湖強調，台灣消費環境變化迅速，商品的發展與推廣，以創新並回應消費者需求，並隨著網路發展，消費者生活與溝通方式更年輕化、跨螢的方式接觸品牌、分享訊息、討論商品。

在歌林品牌的操作上，尋找不同世代的需求與交集點，創造每一個能讓商品發展與接觸的機會點，鼓勵消費者分享使用經驗與反饋，為未來帶來更多改變的可能。