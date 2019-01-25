瑞旭推75吋超大尺寸4K電視破十萬元 迎新購、換機市場

2019-01-25 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



瑞軒 (2489)旗下瑞旭科技總經理吳旭祐表示，65吋大尺寸4K液晶電視售價進入甜密區塊，3萬元有找即可入手，今年進一步推出破10萬元的75吋超大尺寸電視，鎖定豪宅及55、65吋換機客群，供應鏈以友達、聯發科為主。

瑞旭科技以日本JVC、及AmTRAN(瑞軒自有品牌)為兩大品牌，是瑞軒的子公司，負責品牌銷售。吳旭祐指出，今年的銷售量目標維持去年6萬台水準，但朝向65吋、75吋的更大尺寸發展。

其中，65吋大4K液晶電視將HDR規格、聯網功能、內建愛奇藝在遙控器為基本配件，規格提升，有更好的CP值，讓消費者更便利使用，也享受到高畫質影音效果，在價格上不到3萬元容易購買。

他說：「一定要有聯網功能，現今消費者以智慧手機為主，分享手機資訊到大尺寸液晶電視上，可以讓視覺更為享受，並且在追劇觀賞有更好的畫質、畫面欣賞。因此，帶動55吋、65吋大尺寸液晶電視的興起，只要消費者客廳可以放得下，在物超所值魅力，是吸引購買、換購更大尺寸的誘因。」

吳旭祐表示，過去在75吋液晶電視的售價甚高，動輒20萬元起跳，元月起開始銷售的75吋大4K電視，跳過70吋，以10萬元以下開賣，產品擁有更好的區域控光規格、超窄邊、HDR規格為賣點，將可吸引對超大尺寸需求的消費者的換購市場。

JVC、及AmTRAN電視的製造來自母公司瑞軒，電視面板採用包括全球一級大廠的友達、三星等採取分散策略；電視晶片以聯發科為主；生產基地位在大陸蘇州，尺寸涵及32、48、55、65及75吋等。

他認為，2017受到電視面板漲價，讓電視製造廠很辛苦，2018年受惠電視面板跌價，讓瑞軒營運轉虧為盈，全公司士氣大振，今年的電視面板報價看來持穩中有向下跌價趨勢，對系統廠商以及品牌業者的營運來說都有利。