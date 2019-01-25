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宏達電跨足VR動畫 柯林法洛獻「聲」演出

2019-01-25 20:14經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今天宣布，與法國VR製作公司Atlas V合作，共同出品、聯合製作VR動畫電影《Gloomy Eyes（暫名：咕魯米的眼睛）》，此系列共有三部曲，首部曲即入圍日舞影展（Sundance Film Festival）新先鋒單元（New Frontier），更找來性感男神柯林法洛擔任配音。《Gloomy Eyes》將於美國時間26日日舞影展VR開幕日進行全球首映，首映現場將使用HTC Vive Pro頭戴式顯示器。

宏達電指出，《Gloomy Eyes》由HTC虛擬實境內容中心及法國著名動畫製作公司Atlas V共同製作、出品，合作夥伴包含美國第一家360影片與VR新聞的內容製作與發行公司Ryot Studio、動畫公司3dar、Arte德法公共電視台、CNC、Unity、Rhones Alpes等。

宏達電虛擬實境內容中心副總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘表示，很高興與去年威尼斯影展最佳VR作品得主Atlas V、及曾獲奧斯卡最佳紀錄短片入圍的Ryot Studio合作，這樣的跨國堅強陣容，顯示歐美影視重量級玩家對於HTC VR內容製作的信心，並看好VR動畫未來的發展，因為動畫是跨足全球最佳的VR娛樂型式。這次的跨國合作，宏達電更是《Gloomy Eyes》VR動畫電影亞洲區唯一的合作夥伴。宏達電虛擬實境內容中心過去兩年發展VR多元內容製作外，也開創了VR商用劇院管理系統，此次合作除了參與內容製作，《Gloomy Eyes》的全球播映將有助於HTC Vive內容在歐美與亞洲市場的布局。

《Gloomy Eyes》首部曲英文版由好萊塢男星柯林法洛獻聲演出，首度參與VR動畫的柯林法洛表示，沉浸在魔法的世界中實在太難得了，創作者做出的視覺令人驚艷，是一個完全穿越現實的美麗經驗，也帶動他講故事的熱情。

《Gloomy Eyes》是一部運用遊戲引擎即時運算的VR動畫電影，搭配Vive 6自由度、全方位自由移動功能，觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。《Gloomy Eyes》由導演Jorge Tereso、藝術家Fernando Maldonado共同創作，故事講述一個小男孩因為竊取了村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩意外展開一段純純的愛。

宏達電與法國VR製作公司Atlas V合作，共同出品、聯合製作VR動畫電影《Gl...
宏達電與法國VR製作公司Atlas V合作，共同出品、聯合製作VR動畫電影《Gloomy Eyes（暫名：咕魯米的眼睛）》。 圖／宏達電提供
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