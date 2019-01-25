緯創今晚尾牙 林憲銘：2019年業績再戰新高

2019-01-25 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創董事長林憲銘今（25日）晚表示，過去一年緯創持續發展，2018年有些微成長，該公司每年都會加薪，但還沒決定要加多少，2019年總體經濟雖然不好，但我們仍持續成長，希望靠大家努力，有一個更好的2019年。緯創2019年營收將再戰新高。

緯創今天晚上舉行尾牙，約有7,000人參與，開750桌，較去年多一些，每一個座位上，並放了一包綠色乖乖（顯示電腦正常運作），緯創執行長黃柏漙強調，2018年很快過了，2019年是豬年，希望緯創的同仁諸事大吉，就像尾牙桌上的乖乖，一切順利。

林憲銘說，一年又過了，企業前進步伐不能停，要長期永續發展，2019年挑戰很多，不希望公司營運暴起暴落，而是細水長流，緯創的經營哲學是利他，這是永續發展的基礎，

黃柏漙則說，2018年有很大挑戰，我們在挑戰下，有些許成長，該公司在2018持續進行第三年的數位轉型改造，透過數位轉型，公司會愈來愈有智慧，變得更透明與快速，2019年緯創將享受數位轉型的成果。

緯創2018年營收8,892.62億元，年增6.42%，再創歷史新高，今年第1季進入傳統淡季，加上工作天數減少，五大產品線出貨量將兩位數字下滑，預期第2季之後，業績可望回溫。

緯創2018年12月合併營收864.34億元，月增加12.23%，年增4.78%。，主要是五大產品線出貨量優於預期，帶動去年12月營收增長。2018第4季單季營收2,550億元，為2018年單季高點。

緯創2018年12月筆電出貨150萬台，與去年11月持平；2018年12月伺服器出貨30萬台，較11月增加3萬台；桌機出貨130萬台，較11月增加10萬台；電視出貨15萬台和11月持平；監視器出貨60萬台較11月增加5萬台。

緯創2018年筆電出貨1,750萬台；伺服器出貨210萬台；桌機出貨1,480萬台；電視出貨215萬台；監視器出貨610萬台，去年各產品出貨表現，以桌機出貨年增率最高，達13%，其次是伺服器的6.6%。