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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03聯合報 記者林則宏╱即時報導

福建省晉華集成電路有限公司25日公告，已向美國商務部最終用戶審查委員會提交信函，聲明晉華準備遞交正式申訴，要求移出美國商務部出口管制實體清單。

晉華稱，為更充分了解和解決美國商務部的顧慮，信函同時也要求美國商務部提供其最終用戶審查委員會做出將晉華列入出口管制實體清單決定所依據的文件材料。在接下來的幾個月中，晉華希望澄清公司並不存在危害美國國家安全的風險，並說明公司始終一以貫之地遵守美國法律。

去年10月29日，美國商務部公告，將晉華列入「出口管制實體清單」。美國商務部稱，晉華即將完成DRAM量產，該技術可能源自美國，且將威脅到為美國軍方提供此類晶片的供應商的生存。

隨後，美國司法部也宣布，對晉華及其台灣合作夥伴聯電提起訴訟，指控這兩家企業涉嫌竊取美國美光科技的智慧財產權和商業機密。

晉華是由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司等共同出資設立的先進集成電路生產企業，此前晉華已納入大陸「十三五」集成電路重大生產力布局規劃。根據規劃，晉華原預定於2018年9月投產，月產能為六萬片。

在美國商務部公告兩天後，晉華技術合作夥伴、聯電也發布聲明，表示決定暫停為晉華開發技術。上海《第一財經》稱，2016年5月，晉華與聯電簽署技術合作協定，開發DRAM相關製程技術。由晉華支付技術報酬金，開發出的DRAM技術成果，將由雙方共同擁有。

針對美方指控，去年11月3日晚間，晉華正式回應稱，不存在竊取其他公司技術的行為，堅決維護企業的合法權益。

大陸半導體行業研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍表示，中國是美光最大市場，貢獻美光逾半數銷售額。或許之前美光在中國的一次禁售判決是導火索，導致美光在上海和西安的裁員，進而與美國政府溝通，針對晉華提出這項禁售令。

去年7月，福州中院判定美光科技26種晶片產品在中國遭臨時禁售。此前，聯電、晉華、美光三者之間的紛爭就不斷升級。

今年1月10日，晉華稱，針對其2018年9月在美國加州北部地方法院受到的指控 ，向法院做出無罪抗辯。晉華將向法庭陳述案情，證明其業務的開展始終秉承著最高誠信標準。

晉華稱，已聘請專業代理機構協助其在美國進行法律事務、遊說、公共關係方面的工作，共同致力於爭取將晉華從美國商務部出口管制實體清單中移除。

福建省晉華集成電路有限公司已向美國商務部最終用戶審查委員會提交信函，聲明晉華準備...
福建省晉華集成電路有限公司已向美國商務部最終用戶審查委員會提交信函，聲明晉華準備遞交正式申訴，要求移出美國商務部出口管制實體清單。 新華社資料照
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美國商務部美光聯電
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