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明基三豐進軍中東 兩產品登國際醫療展

2019-01-25 16:15經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達旗下明基三豐（4116）前進快速成長的中東醫療器材市場，今（25）日宣布將在杜拜國際醫療展（Arab Health），展示由集團自行研發的彩色超音波、多功能手術台、醫用耗材、醫療顯示器等產品，其中「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」為首度亮相。

根據BMI Research研究報告，中東及非洲醫療器材市場是近年成長率最高的區域，2017至2020年複合成長率達7.7%，高於全球平均的5.7%，2020年市場規模預期可達到110億美元規模。

明基三豐總經理管新寶表示，近年國際醫療品牌將焦點轉向中東、非洲等新興國家，阿拉伯聯合大公國憑藉著優越的地理位置，逐漸成為該區域的重心，Arab Health為該地區最盛大的專業醫療展，吸引大量中東、非洲與歐洲國家的專業買主，同時亦聚集了世界各國的專業廠商，逐步成為全球最大的醫療展會。

此次參展，管新寶期許，除了想吸引現場的專業買主參訪，並希望透過代理商邀請各地醫院的使用者，在展場體驗智慧手術房所帶來的便利性，讓大家了解明基集團對醫療領域所投入的用心，增進對品牌與產品的信賴，進一步拓展市占率與開發新市場，目前已有許多進行中的專案，預計將在展會與客戶進一步討論。

明基三豐此次展出產品中，以新品「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」為年度亮點。

Dr. Max 8000採模組化床身設計，提供靈活、多樣、大角度的手術體位搭配，讓手術擺位可迅速完成，可讓日趨頻繁的內視鏡手術更有效率地進行；腳部、頭部關節使用快拆設計，提供快速且安全的操作模式，另外支援智慧型手機遠端遙控介面，大幅提升操作使用範圍。

H1300具有八吋的輕巧機身，讓醫生可直接攜帶超音波至床邊為病人做檢查，讓超音波不再需要耗時排程使用，而是平易近人、容易取得的第一線診斷工具之一。

H1300在主機尺寸和效能方面取得最佳的平衡，展現出高品質影像、優化的操作介面且攜帶不受限的優勢。目前已拿到CE認證，預期能在海外先進市場為台灣醫材品牌取得一席之地。

Arab Health將在1月28日至31日於杜拜登場，將有來自66國的4,150家參展廠商參與盛會，預期參觀人數可達8.45萬人次以上，聚集全球160個國家以上的專業人士參觀。

明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300。圖／明基三豐提供
明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300。圖／明基三豐提供
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多功能電動油壓手術台旗艦版Dr.Max 8000。圖／明基三豐提供
多功能電動油壓手術台旗艦版Dr.Max 8000。圖／明基三豐提供
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手術明基
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