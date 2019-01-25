親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

雲達將伺服器版圖擴展至電信業

2019-01-25 14:55經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達旗下雲達科技與英特爾等策略合作夥伴，推出新一代電信機房（ NGCO）虛擬化基礎架構解決方案。 此次活動集結英特爾、紅帽、博通、KGP，以及業界多位頂尖虛擬網路功能（VNF）合作夥伴，展示開源基礎架構與網路優化（NFVI）平台，以迎接5G世代的來臨，實現電信核網和邊緣運算虛擬化轉型，將可擴大雲達伺服器產品在電信業的出貨。

雲達作為5G生態系統推動者，希望發揮關鍵作用，與領先業界的軟體廠商合作，加速電信雲端規劃、部署和協助網路虛擬基礎改革。

雲達與英特爾共同整合創新的NFVI和VNF技術等，為新一代電信機房實現以軟體為中心的網路基礎架構，並領先業界，於x86 運算平台融合固網 (fixed-line)和行動網路 (mobile networks) 。

面對未來巨量的5G服務數據流量，傳統電信機房的高成本，無法及時提供未來5G隨選即用的靈活運算能力與擴展性。長期以來，電信業者一直尋找創新的網路雲化架構，希望藉由雲端的虛擬化技術，採用開源軟體解構硬體及軟體，開放更多的基礎建置彈性，加速實現5G應用。

面對5G，業者的挑戰在於如何提供即時的使用者體驗，並透過數據分析，即時判斷不同服務的嫁接，讓用戶獲得客製化的個人服務。鑑於此，雲達與英特爾有著共同的願景，基於雙方在雲端運算的專業知識和經驗，提供業界領先的NGCO解決方案來協助業者無縫接軌虛擬化，並建置完整的雲端電信機房。雲達希望透過電信開放生態系統來拓展雲端運算版圖，將產品版圖由雲端服務供應商（Cloud Service Providers, CSP）擴展到電信產業。

雲端運算5G軟體
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

宏達電跨足VR動畫 柯林法洛獻「聲」演出

2019-01-25 20:14

中華電攜手一卡通 推行動支付收款機

2019-01-25 19:50

緯創今晚尾牙 林憲銘：2019年業績再戰新高

2019-01-25 19:49

緯創年年加薪 林憲銘有信心今年成長

2019-01-25 19:45

緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身

2019-01-25 18:48

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03

明基三豐進軍中東 兩產品登國際醫療展

2019-01-25 16:15

台灣大攜手諾基亞 展「真5G」實機設備

2019-01-25 13:46

5G高頻寬、低時延 改變時代

2019-01-25 13:46

鴻海前進校園徵AI人才

2019-01-25 13:46

陸廠強襲 OLED面板競爭加劇

2019-01-25 13:46

緯創尾牙 3焦點吸睛

2019-01-25 13:46

研調：今年電視面板仍艱 IT板救援

2019-01-25 13:46

鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K

2019-01-25 12:25

台灣大「真5G」實機登場秀實力

2019-01-25 12:09

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:56

最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟

2019-01-25 05:54

特拉斯減產 和大：目前沒有影響

2019-01-24 23:32

庫克將赴WEF開講 三主題聚焦

2019-01-24 23:32

中科簽署「軟著陸協定」 台商可互惠使用京都研究園區

2019-01-24 19:25

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:17

AI狂潮！其實它早就飄然而至來到我們日常了

2019-01-23 14:30

從數據分析著手 讓工業物聯網效益快速浮現

2019-01-20 10:06

技術與產品齊備 工業物聯網蓄勢待發

2019-01-20 09:03

5G概念股可以買了嗎？貿易戰意在爭全球5G龍頭

2019-01-19 10:54

七奈米強勢爆發 台積電營運將先蹲後跳

2019-01-19 10:51

比德日更先進！上銀科技出錢「當母雞」 要做工業4.0軍火庫

2019-01-19 07:54

黃謙智：地球不需要人類永續 是人類經濟需要我們討論永續

2019-01-17 09:43
看更多

熱門文章

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

勞保破產年限提早1年 2026年恐入不敷出

2019-01-25 16:08

金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26

《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04

嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12

嚴凱泰音樂會最後 嚴陳莉蓮帶領決策委員一同上台致意

2019-01-25 20:03

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友

2019-01-25 17:18

最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟

2019-01-25 05:54

嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場

2019-01-25 14:42

追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52

嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷

2019-01-25 12:05

鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K

2019-01-25 12:25

Google去台南買綠電 王惠美：我沒有不支持綠能

2019-01-25 12:47

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名

2019-01-25 10:09

KPMG尾牙席開215桌 歷年最多

2019-01-25 22:05

CIP參訪世紀鋼挺風電 法人：沃旭如撤出將更有利世紀鋼

2019-01-25 11:46

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03

失能照護、美元 2018最夯保單

2019-01-25 13:49

今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋

2019-01-25 09:54

世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響

2019-01-25 15:25

緯創尾牙 3焦點吸睛

2019-01-25 13:46

虛報扶養漏稅 將連補帶罰

2019-01-25 03:05

新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05

緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身

2019-01-25 18:48

裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰

2019-01-25 13:46

勞保恐提前1年破產 許銘春提2大保證

2019-01-25 17:02

高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡

2019-01-25 18:40

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23

純網銀開辦外匯 免實習

2019-01-25 02:58

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

名家觀點／壽險降匯率風險 人助也要自助

2019-01-25 02:31

元大人壽轉盈 五年首見

2019-01-25 02:58

上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿

2019-01-25 16:40

水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成

2019-01-25 09:15

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋

2019-01-25 11:40

風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗

2019-01-25 17:00

勞檢抓大放小 勞團：小企業當場違法不罰嗎？

2019-01-25 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top