雲達將伺服器版圖擴展至電信業

2019-01-25 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達旗下雲達科技與英特爾等策略合作夥伴，推出新一代電信機房（ NGCO）虛擬化基礎架構解決方案。 此次活動集結英特爾、紅帽、博通、KGP，以及業界多位頂尖虛擬網路功能（VNF）合作夥伴，展示開源基礎架構與網路優化（NFVI）平台，以迎接5G世代的來臨，實現電信核網和邊緣運算虛擬化轉型，將可擴大雲達伺服器產品在電信業的出貨。

雲達作為5G生態系統推動者，希望發揮關鍵作用，與領先業界的軟體廠商合作，加速電信雲端規劃、部署和協助網路虛擬基礎改革。

雲達與英特爾共同整合創新的NFVI和VNF技術等，為新一代電信機房實現以軟體為中心的網路基礎架構，並領先業界，於x86 運算平台融合固網 (fixed-line)和行動網路 (mobile networks) 。

面對未來巨量的5G服務數據流量，傳統電信機房的高成本，無法及時提供未來5G隨選即用的靈活運算能力與擴展性。長期以來，電信業者一直尋找創新的網路雲化架構，希望藉由雲端的虛擬化技術，採用開源軟體解構硬體及軟體，開放更多的基礎建置彈性，加速實現5G應用。

面對5G，業者的挑戰在於如何提供即時的使用者體驗，並透過數據分析，即時判斷不同服務的嫁接，讓用戶獲得客製化的個人服務。鑑於此，雲達與英特爾有著共同的願景，基於雙方在雲端運算的專業知識和經驗，提供業界領先的NGCO解決方案來協助業者無縫接軌虛擬化，並建置完整的雲端電信機房。雲達希望透過電信開放生態系統來拓展雲端運算版圖，將產品版圖由雲端服務供應商（Cloud Service Providers, CSP）擴展到電信產業。