廣達攻伺服器 瞄準5G商機

2019-01-25 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達（2382）強攻伺服器，宣佈旗下雲達科技（QCT）推出新一代電信機房虛擬化基礎架構解決方案，迎接5G世代來臨。

雲達與策略合作夥伴們齊聚在位於美國加州的雲端解決方案中心，推出新一代電信機房（Next Generation Central Office, NGCO）虛擬化基礎架構解決方案。

此次活動集結英特爾、紅帽、博通、KGP，以及業界多位頂尖虛擬網路功能（VNF）生態系統合作夥伴，展示開放及性能優化的網路功能虛擬化基礎平台（NFVI）平台，以迎接 5G 世代的來臨，實現電信核網和邊緣運算虛擬化轉型。

雲達表示，本次活動主題為「雲達科技 NGCO 解決方案，加速實現電信網路轉型」，雲達科技作為5G 生態系統推動者，希望發揮關鍵作用，與領先業界的軟體廠商合作，加速電信雲端規劃、部署和協助網路虛擬基礎改革。

雲達科技總經理楊麒令表示，我們相當驕傲能夠與我們的生態系統合作夥伴共同開發最前瞻的 5G 解決方案，將傳統的電信機房轉變為開放的虛擬化基礎架構。對於即將到來的 5G 時代，我們將產品解決方案拓展到電信領域，這是基於我們在 CSP 領域的強大實績，以及成熟的伺服器、儲存、交換器和機櫃系統。借助 NGCO 解決方案，電信營運商可以加速上市時間並降低成本，順利推展其 5G 創新應用。

雲達科技與英特爾共同整合創新的 NFVI 和 VNF 技術等，為新一代電信機房實現以軟體為中心的網路基礎架構，並領先業界，於 x86 運算平台融合固網和行動網路。

面對未來巨量的 5G 服務數據流量，傳統電信機房的高成本，無法及時提供未來 5G 隨選即用的靈活運算能力與擴展性。長期以來，電信業者一直尋找創新的網路雲化架構，希望藉由雲端的虛擬化技術，採用軟硬體解藕的開放生態系統合作夥伴的 VNF 解決方案，提供更多的基礎建置彈性，加速實現 5G 應用。

面對 5G，業者的挑戰在於如何提供即時的使用者體驗，並透過數據分析，即時判斷不同服務的界接，讓用戶獲得客製化的個人服務。鑑於此，雲達科技與英特爾有著共同的願景，基於雙方在雲端運算的專業知識和經驗，提供業界領先的 NGCO 解決方案來協助業者無縫接軌虛擬化，並建置完整的雲端電信機房。

雲達科技希望透過電信開放生態系統來拓展雲端運算版圖，將產品版圖由雲端服務供應商（Cloud Service Providers, CSP）擴展到電信產業。