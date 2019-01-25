台灣大鄭俊卿：台灣發展5G有兩瓶頸 支援手機初期偏貴

2019-01-25 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



5G商轉進入倒數，全球各相關廠商都誰積極布局，台灣大（3045）總經理鄭俊卿指出，台灣發展5G仍面臨商業模式及終端產品兩大瓶頸，預估初期將從商用開始切入；5G智慧手機則是在B2C（Business to Customer）發展的重要關鍵，初期價格偏貴可以預期。

鄭俊卿坦言，台灣各相關產業都全力布局5G，雖然對電信商來說，4G還有很大的發展空間，且執照預計在2030年到期，但5G仍是非標不可；初期影響5G發展主要有兩大關鍵，一是B2C的商業模式還不成熟，另外則是B2C的終端產品也還存有很多障礙。

他表示，B2B（Business to Business）模式的終端相對簡單，以工廠應用來說，因為不需移動，包括網路、終端、應用等各方面，B2B都會比較快一點，預計2020年就可以看到，台灣大和億光合作的智慧路燈後續將會導入5G。

鄭俊卿指出，真正的5G終端可能要等到2020年，終端熟成最快約在2020年第4季或2021年，他認為，5G初期會從商用開始切入；5G智慧手機則是5G在B2C發展的關鍵，初期偏貴可以預期，另外，5G設備初期也將會很貴。

鄭俊卿強調，對5G的布局已經很久，今年第2季在新莊棒球場、內湖實驗室就會有一些連結展示，在設備價格部分，他表示，目前還沒有廠商報價，但應該會很貴。