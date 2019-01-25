鄭俊卿：台灣5G發照速度恰到好處 仍有終端瓶頸待克服

2019-01-25 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會主委詹婷怡（右起）、台灣大哥大總經理鄭俊卿、台灣諾基亞通信公司台灣區總經理劉明達一同為5G頻段的來到，揭開序幕。記者許正宏／攝影 分享 facebook

台灣大總經理鄭俊卿表示，很多人質疑NCC的5G發照速度太慢，但台灣5G頻譜計畫一點都不慢，可說是恰到好處，因為5G仍有B2C商業模式及終端發展成熟度等問題需要克服。

鄭俊卿表示，對電信業者來說，5G頻譜一定要標，因為4G執照2030年到期，在五年前就要開始建設下一代的網路建設。

鄭俊卿表示，台灣4G頻譜得天獨厚，有五個頻段，如果五個頻段進行載波聚合（CA），速度不會比5G輸太多，且可以滿足4K、8K及遊戲等應用，唯一無法達成5G，差別只在低延遲。

但位於未來5G發展，鄭俊卿坦言，5G發展仍有瓶頸，首先是現在B2B的企業用商業模式應用比較多元，但B2C的消費端應用商業模式仍未成熟，需要等B2C商業模式進一步發酵，才能促使5G做大量布建，第二個瓶頸在於終端設發展仍有很長一條路要走。

鄭俊卿解釋，5G用戶端設備需要向下相容3G、4G，而且5G晶片高速運算會發熱，加上耗電，未來仍有電池續電力跟散熱問題，此外，5G得低延遲及廣接入的標準要等到2019年第3季才會成熟，預期5G終端要到2020年底及2021年初才會比較成熟，體積、電池蓄電、技術相容、價格將是5G終端發展關鍵。

鄭俊卿也分析，2020年台灣釋出5G頻譜，預估5G商業化時間約落在2020年第4季及2021年第1季。