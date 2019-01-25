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台灣大：盼電信法盡速修過 5G共網共頻驅動產業發展

2019-01-25 13:00經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大「真5G」實機登場秀實力 創全台三先例。 記者黃晶琳／攝影
台灣大「真5G」實機登場秀實力 創全台三先例。 記者黃晶琳／攝影
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台灣大總經理鄭俊卿表示，5G時代要輕資產、重應用，不要蓋太多網路高速公路，把資金投入應用發展，這時候就需要法規的支持，希望新電信法盡速通過，未來合作共建共網共頻，將資源投入各種應用發展，並攜手垂直產業應用等，可望驅動整體產業發展

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今日參加台灣大「真5G」記者會提到，新電信法已經送進立法院審，希望拚本會期完成立法，希望5G頻譜就可以依電信管理法進行釋照，讓未來5G有共網、共頻的彈性。

台灣現行電信法規架構於60年前，歷經開啟電信自由化等修正，但依應通訊傳播跟資訊科技技術快速發展，各種應用及網路匯流持續進行中，NCC基於因應科技匯流，促進通訊傳播健全發展，維護國民權利，保障消費者利益，提升多元文化，平衡城鄉差距等理由，擬定「電信管理法」。

「電信管理法」最大革新在於降低市場門檻，給予經營彈性，跟5G頻譜釋出跟網路建設最大影響關鍵在於，可開放網路合建共用，頻譜則可以出租跟共用，因此電信管理法立法進度與5G釋照息息相關，也是NCC跟業者關注焦點。

鄭俊卿表示，根據研究機構調查，未來5G商機中，終端設備占25%，垂直網路場域占65%，但投資最大的網路建設的電信傳輸端只占15%，未來電信業者應該要輕資產重應用，以共網共頻共建的方式，一起建設5G高速公路，將多數資源投入應用端跟垂直網路應用。

鄭俊卿認為，新電信法修法進度牽動產業發展，加上5G釋照在即，如果順利通過，可望讓電信業者之間可以彼此合作，同時也可以與垂直場域合作，未來垂直場域可租用電信網路，甚至在區域性的地方租用電信業者標下的頻譜。

5G鄭俊卿NCC
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