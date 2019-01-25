台灣大攜NOKIA秀「真5G」實機 創全台三先例

2019-01-25 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



因應2020年台灣5G商轉倒數，台灣大（3045）搶先在2月世界行動通訊大會（MWC）登場前，今（25）日攜手Nokia展示全台「真5G」實機設備，同時開創三個先例，首度在5G試驗室外場域進行5G基地台測試，成為全台第一個符合世界3GPP R15標準設計，真正在台實際發射5G訊號的電信業者。

台灣大指出，早就積極布局5G新藍海，第一波在2018年底與工研院合作主攻IIoT／AIoT無人經濟與佈局iMEC／VR360雲平台計畫，今年一開始，進行第二波攻勢，與Nokia聯合舉辦記者會展示「真5G」實機設備，展出5G AirScale基地台、VR360 Live和AR工業4.0等5G實機與重要應用。

現場同時展示首度在台亮相、全台第一支如同智慧手機大小的5G測試裝置，搭載Snapdragon X50 5G數據機和天線模組等高通5G行動解決方案，符合極端數據需求，滿足廣泛的使用案例和佈建情境，實現效能更高的沉浸式延展實境，為全球帶來革命性的5G體驗。

台灣大表示，今日首次在5G試驗室外的場域，以2020年將開放競標、可支持高達100MHz的3.5GHz之5G頻段，進行5G基地台測試，現場同步展示即時360度環景的VR虛擬實境，及翻轉產業轉型進程、具工業4.0概念的AR擴增實境等高端科技服務。

總經理鄭俊卿指出，這次能將5G實驗場域，從試驗室內拉到真實戶外環境下進行，並首次使用3.5GHz的5G頻段發射5G訊號，要感謝NCC、經濟部工業局、技術處和5G辦公室等對業者推展5G的大力協助。

他表示，台灣即將從4G跨入5G時代，不僅僅是網速的大躍進，還包括人的生活型態、大環境面的產業結構，甚至就業型態都會產生極大的變革，因為5G能支持100倍的物件聯網，是個萬物與雲端和大數據互聯的世界，不但提供多網跨網串聯的萬物內建通訊能力，還會催生無數個全新的產業與應用技術。

鄭俊卿強調，這次展示的VR360 Live未來可運用在影音娛樂、運動、遊戲等產業，提供高品質、即時性和臨場感的4K、8K甚至16K的高畫質影像；5G網路的高頻寬和低時延，結合邊緣雲、大數據的運算，也可加速擴增實境(AR)在製造產業的導入與應用，無論是製造、建築、能源，還是物流、配送和交通運輸，每個領域都會因此完成產業轉型升級。

台灣大指出，為推動5G商用化，去年11月就與Nokia成功完成台灣第一家電信業者在5G實驗室裡、基於3GPP標準設計的基站設備與第三方（非相同廠商）終端互連測試，見證高達1.6Gbps的巔峰載速率。除今日的展示會，台灣大計畫在今年第2季前，在新莊球場建立完整5G實驗網，屆時會有3站的5G基地台實際發射訊號，透過實機操作測試，藉以獲得並累積實際網路佈建與實測設備表現的實戰經驗。