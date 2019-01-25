台灣大「真5G」實機登場秀實力

2019-01-25 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大「真5G」實機登場秀實力 創全台三先例。 記者黃晶琳／攝影 分享 facebook

因應2020年台灣5G商轉倒數，迎接5G元年到來，台灣大哥大搶先於今年二月世界行動通訊大會（MWC）登場前，聯袂Nokia於今（25）日展示全台「真5G」實機設備，並開創三個先例，首次在5G試驗室外的場域，以2020年將開放競標、可支持高達100MHz的3.5GHz之5G頻段，進行5G基地台測試，現場同步展示即時360度環景的VR虛擬實境（Virtual Reality 360），以及翻轉產業轉型進程、具工業4.0概念的AR擴增實境（Augmented Reality）等高端科技服務，成為全台第一個符合世界3GPP R15標準設計，真正在台實際發射5G訊號的電信業者。

台灣大總經理鄭俊卿表示，為打造5G新藍海，台灣大早已密集布局，第一波在2018年底與工研院合作主攻IIoT／AIoT無人經濟與佈局iMEC／VR360雲平台計畫，2019年一開始，又進行第二波攻勢，與Nokia聯袂合作舉辦記者會展示「真5G」實機設備，展出內容包括5G AirScale基地台、VR360 Live和AR工業4.0等5G實機與重要應用，現場並展示首度在台亮相、全台第一支如同智慧手機大小的5G測試裝置，搭載Snapdragon™ X50 5G數據機和天線模組等高通5G行動解決方案，符合極端數據需求，滿足廣泛的使用案例和佈建情境，實現效能更高的沉浸式延展實境，為全球帶來革命性的5G體驗。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、NCC委員陳耀祥委員、鄧惟中、經濟部技術處何祥瑋科長、經濟部技術處5G辦公室柯秀民主任等貴賓蒞臨展場，一起親身體驗「真5G」實機所帶來的高科技應用。

鄭俊卿指出，台灣大將5G實驗場域，從試驗室內拉到真實戶外環境下進行，並首次使用3.5GHz的5G頻段發射5G訊號，來自NCC、經濟部工業局、技術處和5G辦公室等對業者推展5G的大力協助。

鄭俊卿表示，台灣即將從4G跨入5G時代，不僅僅是網速的大躍進，還包括人的生活型態、大環境面的產業結構，甚至就業型態都會產生極大的變革，因為5G能支持100倍的物件聯網，是個萬物與雲端和大數據互聯的世界，不但提供多網跨網串聯的萬物內建通訊能力，還會催生無數個全新的產業與應用技術。

鄭俊卿指出，這次展示的VR360 Live未來運用在影音娛樂、運動、遊戲等產業，可提供高品質、即時性和臨場感的4K、8K甚至16K的高畫質影像；5G網路的高頻寬和低時延，結合邊緣雲、大數據的運算，也可加速擴增實境(AR)在製造產業的導入與應用，無論是製造、建築、能源，還是物流、配送和交通運輸，每個領域都會因此完成產業轉型升級。

台灣大為推動5G商用化，去年11月就與Nokia成功完成台灣第一家電信業者在5G實驗室裡、基於3GPP標準設計的基站設備與第三方（非相同廠商）終端互連測試，見證高達1.6Gbps的巔峰載速率。

台灣大更計畫在今年第2季前，於新莊球場建立完整5G實驗網，屆時會有3站的5G基地台實際發射訊號，透過實機操作測試，藉以獲得並累積實際網路佈建與實測設備表現的實戰經驗。

台灣諾基亞總經理劉明達指出，3GPP R15版的標準確定後，5G及相關新興的應用和產業都將快速啟動與開展。而諾基亞能夠在3GPP R15底定不久即將符合此一標準的5G基地台技術和方案引進台灣，以實機測試及使用案例展示的方式，再度與台灣大哥大共同見證5G大步邁向商業化的重要里程碑，深感興奮與榮幸。

台灣大與Nokia展示「真5G」實機設備，將實驗場域拉到台北文創大樓，進行全台首次在3.5GHz頻段上的5G外場測試，並且運用符合3GPP Release 15的Nokia商用AirScale基地台，於3.5GHz的5G實驗頻段與第三方提供的5G測試終端平台，透過空中介面的數據通話（over-the-air call）測試，完成5G非獨立網路架構（NSA）展示。

諾基亞AirScale massive MIMO主動式天線（massive MIMO Adaptive Antenna， MAA 天線），可充分滿足5G對於行動需求、大區域覆蓋、高Gbps吞吐速率以及毫秒零延遲的需求。

台灣大表示，5G高頻寬和低時延所帶來的穩定通訊，也將加速AR技術導入支援工業精密儀器，進行廠區內的數據蒐集與影像分析，提供操作員即時的輔助，提高品質良率，進而降低生產成本，亦可讓機器透過智慧深度學習，不會發生重蹈覆轍的情況，因此，AR技術將成為未來邁入工業4.0的重要推手；同時垂直產業可利用5G的高速連線特性、邊緣運算和人工智慧機器學習，提供工業級應用所需要的高頻寬、快反應，並同時保障企業機密性數據的完整性與安全性。

台灣大表示，至於VR360 Live廣泛運用的關鍵，在於5G行動網路可否提供增強行動寬頻（eMBB）服務，以充分滿足針對娛樂影音、運動賽事和遊戲產業等需要大資料量行動寬頻需求的業務，VR360 Live透過eMBB行動寬頻，並運用邊緣雲，即時運算、處理、合成影像，將4K或未來的8K畫質的360度環景影像傳送到遠端使用者的裝置裡，體驗猶如親臨賽事或演場會現場的真實感，甚而進一步發展數位版本的球團電競（E-Sports），滿足球迷期待，深化經營球迷社群的可能性；甚至亦能為影視產業帶來全新的服務，未來新聞記者在做現場連線報導時，可不用再依賴轉播車，透過5G就能完成傳送高畫質的現場連線畫面。