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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

去年12月北美半導體設備出貨21.1億美元 月增8.5％

2019-01-25 11:29經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），去年12月北美半導體設備製造商出貨金額為21.1億美元。較去年11月最終數據的19.4億美元相比高出8.5%，但相較於2017年同期24億美元水平仍低了12.1％。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，去年12月北美設備製造商的出貨數據顯示，在邏輯和晶圓代工的支出仍維持穩健的正面態勢下，抵銷了部分記憶體投資的衰退。

半導體晶圓代工
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