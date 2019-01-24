中科簽署「軟著陸協定」 台商可互惠使用京都研究園區

2019-01-24 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



中科管理局局長陳銘煌今率隊前往日本京都研究園區(Kyoto Research Park，簡稱KRP)，與該園區代表取締役社長小川信也(Nobuya OGAWA)簽署「軟著陸合作協定」，未來雙邊園區廠商與新創團隊可在對方所提供之互惠場域中，免費短期進駐一周，同時可以使用行動辦公室之空間設施與服務，作為探索海外市場與潛在合作夥伴之場域。

京都研究園區所提供之互惠場域為KRP BIZ NEXT，是該園區於2016年3月所設立之創業服務基地，提供高品質的辦公與會議空間、迎賓接待、商務餐會安排、信件包裹收發及其他各項支援服務。中科則以智慧機器人自造基地(AI Robotics Hub at CTSP)提供日方廠商及新創團隊免費進駐相關優惠措施，嘉惠雙邊廠商進行交流互動。

陳銘煌說，且台、日兩園區所具備之高科技產業聚落及創新生態體系，可為雙邊廠商及新創團隊尋求跨國合作機會創造裨益，兩園區將竭力協助彼此廠商之海外業務推展，引介市場開發、法律稅務、投資媒合等專業諮詢服務，讓雙邊廠商能順利地軟著陸，達成商業目標。

京都研究園區成立於西元1989年，是日本第一座民營的研究園區，KRP致力於產官學研之資源整合與合作，在產業創新、人才培育和企業育成等領域皆為全球科學園區之翹楚，目前進駐廠商及研究機構高達420多家，涵蓋資通訊科技、醫療生技、電子機械等多樣性產業，為文化古城京都賦予嶄新科技面貌，更為日本關西地區之區域發展帶來正向能量。