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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

茶飲店大變革 機器人搖珍奶時代來了

2019-01-24 18:35經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

餐飲集團「雅茗天地集團」宣布，旗下中國大陸知名連鎖茶飲品牌「快樂檸檬」與阿里巴巴集團合作，推出第一家製作茶飲的機器人，這台機器人不僅可大幅降低製作茶飲的時間，還能節省人力，並延長營業時間，為未來24小時無人服務智慧門店邁出重要一步。

該機器人命名為「雷萌1號」，是快樂檸檬與阿里巴巴耗費七個月時間研發，預計26日進駐上海打浦橋地鐵站快樂檸檬的智慧門店，對外開始營運。提供20多種不同茶飲，並能滿足消費者自選冰度及糖度。

雅茗認為，雷萌1號的問世，對該公司未來營運模式，將帶來革命性的影響。首先，目前快樂檸檬製作一杯飲料的平均時間為90秒，雷萌1號只要80秒，目標是降至50秒。製作飲料速度愈快，代表可在單位時間內，獲得更多營收。

第二、雷萌1號製作茶飲，從選料、攪拌、封口、貼標、通知取貨一氣呵成，中間完全不需要人力，可達真正節省人力成本之效。雅茗董事長吳伯超說，消費者從點餐後到取餐，完全由機器人完成。

第三、由於雷萌1號製作茶飲過程完全不需人力，因此可實現24小時營業的營運模式，藉以延長營運時間，節省人力成本同時並帶進更多營收。

雅茗指出，機器人將能為門店節省高達80%的人力、引流消費者、提升加盟意願、擴張快樂檸檬市場版圖。

據了解，雅茗與阿里巴巴會花費高達七月個研發雷萌1號，就是希望能做到完全自動化的生產，而非一般茶飲店機器人，還需要人工選料、出餐等；且唯有全自動化，才能24小時營業，做到真正智慧門市的境地。

雅茗旗下有七個品牌，截至去年底，在全球共有983家門市，其中快樂檸檬就占920家，是雅茗營收的主要來源。

快樂檸檬智慧門店示意圖。雅茗-KY／提供
快樂檸檬智慧門店示意圖。雅茗-KY／提供
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阿里巴巴集團機器人
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