台積、三星先進製程競賽延伸至EUV ASML去年業績創高

2019-01-24 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



晶圓代工龍頭台積電（2330）和三星在先進製程競賽延伸至極紫外光（EUV）微影設備，推升全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 去年營收和獲利都創下歷史新高。在雙強戰火持續投入EUV昂貴設備下，ASML仍看好今年營運表現。

ASML公布去年第4季營收達到31億歐元，稅後純益7.88億歐元，毛利率44.3%，公司稱高於預期，但低於法人預期；去年全年營收達109億歐元，稅後純益26億歐元，同創歷史新高。

至於稍早供應商發生火災事件，ASML估計對今年第1營收的影響約為3億歐元，因而預估第1營收約21億歐元，毛利率約為40%，都比上季顯著下滑，但ASML預期火災事件影響將於第2季大幅排除。

ASML總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 仍看好今年營運表現，強詰調ASML在2018年更有許多成功的技術創新，得以為未來幾年的成長注入動能。」

他指出，去年第4季接獲5台EUV訂單，預估今年共有30台EUV待出貨，部分機台將首次供DRAM記憶體客戶用於量產。由EUV機台生產的晶片將於2019年首度進入市場。

至於目前確實因客戶面臨終端市場需求降低，部分客戶去年底反應將機台的出貨時間從今年上半年延遲到下半年來平衡供需。但全年來看，邏輯晶片市場仍是今年主要的成長動能，客戶將持續投資於先進製程轉換和擴產，這將帶動對於EUV和浸潤式微影機台的需求。

此外，公司也看到中國市場對於微影設備需求的穩步提升。綜合上述成長動能，他認為ASML的業績在2019年將持續成長，下半年業績將優於上半年。」