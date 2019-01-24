親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

台積、三星先進製程競賽延伸至EUV ASML去年業績創高

2019-01-24 18:20經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）和三星在先進製程競賽延伸至極紫外光（EUV）微影設備，推升全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 去年營收和獲利都創下歷史新高。在雙強戰火持續投入EUV昂貴設備下，ASML仍看好今年營運表現。

ASML公布去年第4季營收達到31億歐元，稅後純益7.88億歐元，毛利率44.3%，公司稱高於預期，但低於法人預期；去年全年營收達109億歐元，稅後純益26億歐元，同創歷史新高。

至於稍早供應商發生火災事件，ASML估計對今年第1營收的影響約為3億歐元，因而預估第1營收約21億歐元，毛利率約為40%，都比上季顯著下滑，但ASML預期火災事件影響將於第2季大幅排除。

ASML總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 仍看好今年營運表現，強詰調ASML在2018年更有許多成功的技術創新，得以為未來幾年的成長注入動能。」

他指出，去年第4季接獲5台EUV訂單，預估今年共有30台EUV待出貨，部分機台將首次供DRAM記憶體客戶用於量產。由EUV機台生產的晶片將於2019年首度進入市場。

至於目前確實因客戶面臨終端市場需求降低，部分客戶去年底反應將機台的出貨時間從今年上半年延遲到下半年來平衡供需。但全年來看，邏輯晶片市場仍是今年主要的成長動能，客戶將持續投資於先進製程轉換和擴產，這將帶動對於EUV和浸潤式微影機台的需求。

此外，公司也看到中國市場對於微影設備需求的穩步提升。綜合上述成長動能，他認為ASML的業績在2019年將持續成長，下半年業績將優於上半年。」

營收
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

茶飲店大變革 機器人搖珍奶時代來了

2019-01-24 18:35

面板廠跨足整機 高難度挑戰

2019-01-24 14:43

軟硬整合 友訊跨足智慧家庭

2019-01-24 14:43

研華「共創夥伴論壇」全球登場 大串連攻物聯

2019-01-24 14:43

最夯前五大點燈服務 祈求「萬事順利」光明燈位居第一

2019-01-24 14:23

華為手機去年出貨逾2億 下月發布首款5G折疊機

2019-01-24 14:09

中國補貼退場 動力電池產業面臨洗牌

2019-01-24 14:08

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:17

貿易戰重傷中國半導體 波及日、韓、台設備輸出產值

2019-01-24 12:26

推動孝道近一年 張淑芬：有一點點溫暖的風了

2019-01-24 11:18

迎春節長假 電信三雄搶眼球商機

2019-01-24 10:11

鴻海集團 收購E-Solution

2019-01-24 00:49

陸半導體逆風 恐拖累台廠

2019-01-24 00:49
看更多

熱門文章

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

勞保破產年限提早1年 2026年恐入不敷出

2019-01-25 16:08

金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26

《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04

嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12

嚴凱泰音樂會最後 嚴陳莉蓮帶領決策委員一同上台致意

2019-01-25 20:03

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友

2019-01-25 17:18

最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟

2019-01-25 05:54

嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場

2019-01-25 14:42

追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52

嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷

2019-01-25 12:05

Google去台南買綠電 王惠美：我沒有不支持綠能

2019-01-25 12:47

鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K

2019-01-25 12:25

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名

2019-01-25 10:09

KPMG尾牙席開215桌 歷年最多

2019-01-25 22:05

CIP參訪世紀鋼挺風電 法人：沃旭如撤出將更有利世紀鋼

2019-01-25 11:46

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03

失能照護、美元 2018最夯保單

2019-01-25 13:49

今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋

2019-01-25 09:54

世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響

2019-01-25 15:25

虛報扶養漏稅 將連補帶罰

2019-01-25 03:05

緯創尾牙 3焦點吸睛

2019-01-25 13:46

新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05

緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身

2019-01-25 18:48

勞保恐提前1年破產 許銘春提2大保證

2019-01-25 17:02

裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰

2019-01-25 13:46

高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡

2019-01-25 18:40

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23

純網銀開辦外匯 免實習

2019-01-25 02:58

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

名家觀點／壽險降匯率風險 人助也要自助

2019-01-25 02:31

元大人壽轉盈 五年首見

2019-01-25 02:58

上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿

2019-01-25 16:40

水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成

2019-01-25 09:15

行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋

2019-01-25 11:40

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗

2019-01-25 17:00

勞檢抓大放小 勞團：小企業當場違法不罰嗎？

2019-01-25 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top