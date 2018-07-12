蘋果新產品齊發 供應鏈下半年看俏

2018-07-12 11:24 中央社 新竹12日電



蘋果(Apple)下半年可望推出3款新iPhone，分析師郭明錤預期，蘋果旗下iPad、Mac與Apple Watch等產品線也將同步推出新產品，蘋果供應鏈下半年基本面看俏。

任職於天風國際證券的分析師郭明錤發布最新蘋果研究報告，預期蘋果今年下半年將推出3款新iPhone，包括6.5吋有機發光二極體(OLED)、5.8吋OLED與6.1吋LCD機型，將全部配備全屏及臉部辨識Face ID。

郭明錤預期，蘋果下半年也將推出11吋與12.9吋兩款新iPad，將配備Face ID，並移除Home按鍵。此外，蘋果包括MacBook、MacBook Pro、Mac mini與iMac都將升級處理器，並推出一款新低價筆記型電腦。

蘋果下半年還將推出兩款新Apple Watch，郭明錤預期，新款Apple Watch尺寸將增至1.57吋及1.78吋，並強化心跳偵測功能。蘋果也將在第3季量產新無線耳機AirPods及無線充電板AirPower。