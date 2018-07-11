特斯拉海外擴產 鴻海集團替關鍵組件操刀

2018-07-11 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉海外擴產計畫在10日浮上檯面，預計約需二年在上海建廠進而在當地生產，成為今日市場話題。據了解，鴻海集團也已低調為特斯拉多項關鍵零組件操刀，其中高效率電動車驅動模組的生產最低調。

鴻海董事長郭台銘先前多次提到集團在布局電動車，車用面板與關鍵零組件並獲得特斯拉青睞。