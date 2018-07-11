親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

透天厝66萬低價售出 鄰居：便宜我早買了

特斯拉海外擴產 鴻海集團替關鍵組件操刀

2018-07-11 16:17經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

電動車大廠特斯拉海外擴產計畫在10日浮上檯面，預計約需二年在上海建廠進而在當地生產，成為今日市場話題。據了解，鴻海集團也已低調為特斯拉多項關鍵零組件操刀，其中高效率電動車驅動模組的生產最低調。

鴻海董事長郭台銘先前多次提到集團在布局電動車，車用面板與關鍵零組件並獲得特斯拉青睞。

外傳鴻海集團供貨特斯拉相關零組件上百個，去年股東大會上小股東也親眼目睹鴻海展出替特斯拉操刀的系列汽車零件。

鴻海曾在股東會上展出替特斯拉操刀的系列汽車零件，吸引小股東目光。記者尹慧中／攝影
鴻海曾在股東會上展出替特斯拉操刀的系列汽車零件，吸引小股東目光。記者尹慧中／攝影
分享

特斯拉鴻海電動車

相關新聞

宏達電全球首款區塊鏈手機 本季搶市

2018-07-11 14:00

新iPhone出貨 法人：下季達高峰

2018-07-11 14:00

SMART ASIA India展 搶印度智慧商機

2018-07-11 13:51

研調：微發光二極體與迷你發光二極體看4年後

2018-07-11 13:41

新至陞6月營收3.6億 月減1.93%

2018-07-11 09:32

和碩月減16% Q2是谷底

2018-07-11 02:00

法人：鴻海下半年會更好

2018-07-11 02:00

看貿易戰…張忠謀：川普的實境秀

2018-07-11 02:00

張忠謀北京比賽橋牌 成績不錯

2018-07-11 02:00

鵬鼎A股上市 准了

2018-07-11 02:00

499效應 電信三雄獲利減

2018-07-11 02:00

驚艷 鴻海大增12% 同期新高

2018-07-11 02:00

台積6月營收減13% 今年次低

2018-07-11 02:00

中華電獵才 祭百萬獎金

2018-07-11 01:45

財經觀點／數位新時代 老闆也要換腦袋

2018-07-10 23:11

張忠謀大樓揭牌 「台積今年營收可破兆」

2018-07-10 22:57

比利時隊請AI擔任軍師 AI運用無所不在

2018-07-10 20:52

工研院奧斯卡獎 5大金牌技術助產業闖藍海

2018-07-10 18:17

Google投資2,500萬美元 改善Youtube新聞

2018-07-10 15:52

影／台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21

安克生醫結盟英商 3年合約到手

2018-07-10 14:42

退休滿月恰逢生日 總部命名「張忠謀大樓」慶生

2018-07-10 14:42

影／張忠謀看中美貿易戰：川普沒劇本的實境秀

2018-07-10 14:42

工研院菁英獎 機器手臂吸睛

2018-07-10 14:42

高科二期在橋頭 政委張景森指示正式啟動

2018-07-10 14:30

台積電Q2營收季減5.97% 法人估Q3回升

2018-07-10 14:26

影／張忠謀：中美貿易戰是沒劇本的實境秀

2018-07-10 13:57

蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46

半導體設備市場估增10.8% 韓國全球居冠

2018-07-10 13:28

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

張忠謀看貿易戰：是場沒劇本的實境秀

2018-07-10 12:23

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

挖礦潮降溫 微星6月營收跌破90億元

2018-07-10 11:48

宏碁6月營收亮眼 盤中完成填息

2018-07-10 11:35

亞洲創新論壇在台灣 10國智庫聚焦3議題

2018-07-10 11:09
看更多

熱門文章

颱風假北北基不同調 銀行主管：人員調度成困擾

2018-07-10 23:42

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39

早買不虧？北市知名小豪宅六年賠400萬出場

2018-07-11 11:38

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21

起飛前4到6小時內公告取消或延誤 旅遊不便險才賠

2018-07-11 05:49

北北基放假不同調 旅館業者痛批擾民

2018-07-10 23:33

金控上半年大賺1,877億 創新高

2018-07-11 01:23

胡勝正辭世 蔡總統悲痛不捨國家重大損失

2018-07-11 11:17

全台所得排行 北市大安區NO.1

2018-07-11 01:16

驚艷 鴻海大增12% 同期新高

2018-07-11 02:00

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

不划算？透天厝66萬低價售出 鄰居：便宜我早買了

2018-07-11 16:04

金控上半年獲利 新光金6月意外虧近20億

2018-07-10 19:11

1.3萬人猜世足賽四強僅52人全中 雙魚座最會猜

2018-07-10 19:12

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

雙北颱風假不同調 股匯市將正常交易

2018-07-11 01:36

他34歲掌台灣最大保經公司 拚下半年上興櫃

2018-07-11 00:03

499效應 電信三雄獲利減

2018-07-11 02:00

台塑四寶旺 上半年賺1,300億

2018-07-11 02:00

公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32

北北基不同調 金管會上班也「一國兩制」

2018-07-10 23:30

2016年平均綜合所得 北市大安區每戶172萬冠居全台

2018-07-10 22:32

雙北運動宅 信義區均價4,450萬元、樹林最便宜

2018-07-11 11:31

法人：鴻海下半年會更好

2018-07-11 02:00

看貿易戰…張忠謀：川普的實境秀

2018-07-11 02:00

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

拿報稅資料看各地區所得 蘇建榮：不太準確

2018-07-10 21:37

貿易戰效應 航運業減航線保利

2018-07-11 02:00

高雄房屋待售量達2萬戶以上 要三年才賣得完

2018-07-11 13:53

富邦金控上半年EPS 2.91元

2018-07-10 20:27

財經國師學養敦厚 胡勝正指引台灣經濟明燈

2018-07-11 11:27

台積6月營收減13% 今年次低

2018-07-11 02:00

中鋼6月營收 大增24%

2018-07-11 02:00

陸釋善意 擬重返台北旅展

2018-07-11 01:38

胡勝正病逝 台經院林建甫：感謝他的無私奉獻

2018-07-11 12:43

胡勝正辭世 總統：這是國家重大的損失

2018-07-11 14:02

社區金融崛起 強打「獨特值」

2018-07-11 01:19

和碩月減16% Q2是谷底

2018-07-11 02:00

比利時隊請AI擔任軍師 AI運用無所不在

2018-07-10 20:52

未分配盈餘稅 侵蝕6月獲利

2018-07-11 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top