影/ 台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉思敏 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀退休至今一個月，台積電新竹總部大樓以張忠謀的名字命名，感謝張忠謀對公司的貢獻，今(10)日是張忠謀生日，受邀參與揭幕儀式時他開玩笑說，這對他的意義比退休金還大。