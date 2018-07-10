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影/ 台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21經濟日報 記者葉思敏╱即時報導

台積電創辦人張忠謀退休至今一個月，台積電新竹總部大樓以張忠謀的名字命名，感謝張忠謀對公司的貢獻，今(10)日是張忠謀生日，受邀參與揭幕儀式時他開玩笑說，這對他的意義比退休金還大。

張忠謀台積電退休金

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