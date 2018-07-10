親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台鐵東西部幹線 傍晚後陸續停駛

曲終人散大戰略？神聖「德美同盟」的裂痕

蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46中央社 台北10日電

蘋果去年除推出採內嵌觸控模組的iPhone8、iPhone8＋液晶面板手機，也推出有機發光二極體（OLED）手機iPhone X。法人說，今年蘋果推出外掛觸控液晶面板手機，觸控廠準備出貨。

法人表示，台灣的蘋果觸控面板供應鏈包括TPK-KY宸鴻、GIS-KY業成，為蘋果智慧手機的3D壓力感測模組提供貼合服務，但觸控模組則為日商負責；今年蘋果新推出平價版液晶面板手機，少了3D壓力感測模組，但改回採用外掛觸控模組，模組的貼合服務又落到兩家台灣觸控面板廠，出貨時點預估在8、9月

法人分析，蘋果自iPhone5開始採用內嵌式觸控面板，原本的外掛式觸控面板供應商只能暫停為iPhone服務，但後來iPhone系列手機增加3D壓力感測功能，原本的外掛式觸控面板廠開始為蘋果貼合3D壓力感測模組。

法人說，蘋果今年新增的平價版液晶面板iPhone手機，因螢幕放大，又有新功能，為壓低成本只能回頭改採外掛式觸控面板，因此找上外掛觸控面板廠提供貼合服務，而外掛觸控面板採用氧化銦錫（ITO）膜材，並非如iPhone4採用玻璃觸控材料。

法人解釋，蘋果新平價版液晶面板手機的觸控模組貼合與iPad類似，但製程不同。

觸控面板蘋果智慧手機

相關新聞

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

陸手機出貨下修 衝擊台系鏈

2018-07-10 02:01

半導體設備市場估增10.8% 韓國全球居冠

2018-07-10 13:28

張忠謀看貿易戰：是場沒劇本的實境秀

2018-07-10 12:23

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

挖礦潮降溫 微星6月營收跌破90億元

2018-07-10 11:48

宏碁6月營收亮眼 盤中完成填息

2018-07-10 11:35

亞洲創新論壇在台灣 10國智庫聚焦3議題

2018-07-10 11:09

聯廣6月營收2.86億 創歷史新高

2018-07-10 10:13

美時6月營收5.9億元月增5.2% 創歷史新高

2018-07-10 09:22

橘子6月營收年增69.8% 迎7月遊戲旺季

2018-07-10 08:40

中華電攻純網銀 找金融電商組隊

2018-07-10 02:01

貿易戰燒向LED 晶電、隆達迎轉單

2018-07-10 02:01

中華電衝MOD 揪伴投資電影

2018-07-10 02:01

華碩 傳上季匯損10億元

2018-07-10 02:01

貿易戰掃到LED 台廠關注轉單效應

2018-07-09 23:18

貿易戰來臨 法人建議這樣投資勝率高

2018-07-09 20:11

華碩第2季營收年減7% 手機供貨不順

2018-07-09 18:01

強化MOD內容 鄭優：擬與國際媒體合製戲劇電影

2018-07-09 17:07

宏達電裁員1500人 外媒勸「HTC應停止生產手機」

2018-07-09 16:31

致癌成分原料藥疑慮 永信與生達下架回收

2018-07-09 11:56
看更多

熱門文章

宏達電裁員1500人 外媒勸「HTC應停止生產手機」

2018-07-09 16:31

陸手機出貨下修 衝擊台系鏈

2018-07-10 02:01

借車撞爛車 保險說不賠 別嘔，這條款救了你…

2018-07-10 11:00

華碩第2季營收年減7% 手機供貨不順

2018-07-09 18:01

金控上半年獲利豐收

2018-07-10 00:25

利空出盡 股匯報復性反彈

2018-07-10 00:33

連20紅 6月出口超預期

2018-07-10 00:38

新移民不買單 台中房市人口紅利失靈

2018-07-10 10:52

買方砍到見骨！ 富豪不再急著賣房 北市豪宅待售量大減

2018-07-10 09:04

金管會：絕無硬塞高中職生進銀行

2018-07-09 20:07

保險局新公式 外幣保單賣越多 海外投資會越快到頂

2018-07-10 06:53

英國讚台灣環保球衣 遠東新：布料技術更強大

2018-07-09 20:24

花旗下月收3分行 北富銀收1間

2018-07-09 14:36

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

價格太低不賣了 新北豪宅賣壓減二成

2018-07-10 11:15

鳳梨崩盤沒錢繳學費 這位金控總座曾碰過

2018-07-09 18:25

貿易戰燒向LED 晶電、隆達迎轉單

2018-07-10 02:01

三商銀挺都更案 進度超前

2018-07-10 00:25

新台幣強彈1.14角 匯價連兩升創半個月新高

2018-07-09 16:33

超商雙雄6月營收 火熱

2018-07-10 02:01

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

世足賽好夯 運彩上調銷售目標至60億元

2018-07-09 16:38

華南銀買160萬元火龍果

2018-07-09 14:45

台灣金聯平價宅出售率88.6% 再創新高

2018-07-09 17:26

華碩 傳上季匯損10億元

2018-07-10 02:01

鬆綁「七休一」 勞部新增九行業

2018-07-09 18:33

年改殷鑑不遠 更多人認同要為老年生活做好準備

2018-07-09 15:52

公司法仍有改進空間

2018-07-10 01:40

中華電攻純網銀 找金融電商組隊

2018-07-10 02:01

中信金累計前6月稅後盈餘219.02億元

2018-07-09 22:37

瑪莉亞來襲 高鐵明日15時維持正常營運

2018-07-09 20:17

公司法亮點 吸引外資買股

2018-07-10 00:41

Uber在4都推寶寶優步服務

2018-07-09 14:37

中華電衝MOD 揪伴投資電影

2018-07-10 02:01

台灣捐血冠全球，吳東進為何還猛辦活動？李紀珠解惑

2018-07-09 22:51

工會肯定許銘春 爭取勞工權益有執行力

2018-07-09 16:57

6月出口連20紅 上半年亞洲四小龍排名第二

2018-07-09 22:38

工研院：打造亞太風電聚落

2018-07-10 02:01

迎接生技月行情 類股族群再啟航

2018-07-09 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top