蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46 中央社 台北10日電



蘋果去年除推出採內嵌觸控模組的iPhone8、iPhone8＋液晶面板手機，也推出有機發光二極體（OLED）手機iPhone X。法人說，今年蘋果推出外掛觸控液晶面板手機，觸控廠準備出貨。

法人表示，台灣的蘋果觸控面板供應鏈包括TPK-KY宸鴻、GIS-KY業成，為蘋果智慧手機的3D壓力感測模組提供貼合服務，但觸控模組則為日商負責；今年蘋果新推出平價版液晶面板手機，少了3D壓力感測模組，但改回採用外掛觸控模組，模組的貼合服務又落到兩家台灣觸控面板廠，出貨時點預估在8、9月

法人分析，蘋果自iPhone5開始採用內嵌式觸控面板，原本的外掛式觸控面板供應商只能暫停為iPhone服務，但後來iPhone系列手機增加3D壓力感測功能，原本的外掛式觸控面板廠開始為蘋果貼合3D壓力感測模組。

法人說，蘋果今年新增的平價版液晶面板iPhone手機，因螢幕放大，又有新功能，為壓低成本只能回頭改採外掛式觸控面板，因此找上外掛觸控面板廠提供貼合服務，而外掛觸控面板採用氧化銦錫（ITO）膜材，並非如iPhone4採用玻璃觸控材料。

法人解釋，蘋果新平價版液晶面板手機的觸控模組貼合與iPad類似，但製程不同。