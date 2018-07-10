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張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

台積電創辦人張忠謀退休滿月加上今（10）日生日，台積電給創辦人慶生送賀禮，宣布將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」 （Morris Chang Building），董事長劉德音及總裁暨副董事長魏哲家同聲感謝張忠謀為半導體業界及台積電做出巨大貢獻，謹記創辦人高瞻遠矚的決策思維與精神，以及為台積公司所建立的「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」四大核心價值，戮 力實踐並且傳承下去。

在台積電宣布之際，也正逢張忠謀正式退休滿月及生日，台積電員工在揭牌過後，立即為張忠謀舉行慶生。張忠謀致詞時笑說，一個月沒見了，看到台積電將大樓命名，這個意義比退休金重要多了。

張忠謀表示，退休後，對台積人很多懷念，但最近一個月對辦公室也有點懷念，這企業總部是台積電第三個地址，第一個是工研院，當時真的是篳路藍縷階段，辦公室是租的，工廠、辦公室在一起，1987年創立到1990年，當時營收規模僅1.28億元，到1990 Fab 2廠完成，當時辦公室已很豪華，當時已經有自己的辦公室，在那個階段營收到了22億元，到2003年總部到2019億元，到今年營收會到1兆元。

張忠謀開玩笑說：「實際數字他們不告訴我了。」引起現場賓眾哄堂大笑。

台積電張忠謀退休金

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