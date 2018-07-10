橘子6月營收年增69.8% 迎7月遊戲旺季

2018-07-10 08:40 中央社 台北10日電



橘子集團6月合併營收新台幣9.8億元，受惠人氣手遊「天堂M」持續挹注，較去年同期成長69.8%，月減2.4%。7月迎接遊戲旺季將推出各式活動衝刺業績。

在「天堂M」遊戲持續挹注人氣下，橘子累計今年1至6月合併營收81.4億元，較去年同期增加106.5%。

橘子表示， 6月集團各子公司陸續推出活動，準備搶攻暑期商機與話題。旗下重量級遊戲「天堂M」新職業「黑暗妖精」在月底正式上線，系列宣傳自6月初起開跑，創造破12萬玩家預先登錄、北高兩地數千名玩家參與實體歡慶活動等熱潮。樂點(GASH)則搭配黑妖登場推限時限量回饋，帶動用戶數成長至近120萬。

迎接7月遊戲旺季，遊戲橘子旗下「天堂Ｍ」、「新瑪奇」、「跑跑卡丁車」、「新楓之谷」等皆推出玩家活動，續燃暑期戰火，「新楓之谷」則開放「ARK亞克」新職業登場大改版，擬舉辦百人玩家見面會，公布年度最大型實體活動。

橘子支付7月起與微風集團旗下百貨與商場合作，擴增大型消費場域。群募貝果與產業業者共同成立的「TIGEA獨立遊戲生態圈聯盟」，7月份再加入iKala愛卡拉，未來可提供獨立遊戲團隊Google Cloud技術服務。

在7月初剛結束的亞洲區塊鏈高峰會上，橘子集團宣布引入區塊鏈技術的嶄新應用，樂點(GASH) 將於第3季推出的亞洲第一個虛擬道具交易所，率先在遊戲產業啟用IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行）概念。