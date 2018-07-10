科技部次長蘇芳慶訪愛爾蘭 展開科技對話

2018-07-10 06:22 中央社 倫敦9日專電



科技部次長蘇芳慶6日率團造訪愛爾蘭首都都柏林，展開官方的科技對話，期能促進雙方在學術及科技上的合作。

駐英代表處科技組發布新聞稿表示，愛爾蘭近年的經濟主幹已漸漸由農業轉變為科技及工業，成長率在歐洲名列前茅，鑒於台灣與愛爾蘭於過去20多年來尚無正式科技合作，蘇芳慶特別率團前往。

首先進行的是與愛爾蘭科學基金會（SFI）的研商會議。愛爾蘭科學基金會是國家級的主要科研補助單位，角色等同於中華民國科技部。蘇芳慶針對台灣的產學研結構、國際競爭力排名、國際合作新策略及項目等進行簡報。

蘇芳慶表示，從歐洲聯盟（EU）科研架構計畫第7期計畫（FP7），再到其後轉型的「展望2020」計畫（Horizon 2020），台灣向歐盟申請的計畫案成功率排名高居世界第二，令對方留下深刻印象，因為愛爾蘭近年的科研基礎一直與歐盟有極緊密的連結。

愛爾蘭科學基金會的國際長萊恩（Michael Ryan）表示，目前的主要補助計畫為17個以大學為基礎的跨校研究中心，每6年一期，每個中心的補助規模約為1000萬歐元（約新台幣3億5680萬元）至5500萬歐元之間，每兩年評鑑一次，設有16項KPI，所有評鑑委員皆來自國外，以維持評鑑的公正性並可順應國際趨勢。

他說，愛爾蘭對於台灣5加2創新產業中的多項頗感興趣，希望後續能進一步討論。

訪團也前往都柏林三一學院（Trinity College），參訪校園及有400多年歷史的三一學院圖書館，並展開合作會談，聽取學校現況及產學鏈結。科技部訪團特別介紹為提升國際鏈結而將於8月起開始實施的新計畫「國際合作加值方案」，雙方討論可能合作的領域。