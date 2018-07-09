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壓縮機上半年「熱出商機」 瑞智締造多項歷史紀錄

2018-07-09 22:36經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球第四大壓縮機大廠瑞智精密（4532）上半年「熱出商機」，締造多項歷史新高紀錄，6月合併營收22.7億元，月增4.3%，年增28.5%，展望下半年審慎樂觀，今年的壓縮機出貨量將有機會挑戰2,000萬台新高。

瑞智9日表示，上半年受惠歐美客戶追單及中國內銷需求暢旺，再加上因為天氣炎熱，在空調企業終端銷售旺季加大出貨力度下，上半年不僅達成階段目標，並締造多項歷史新高紀錄。

瑞智指出，6月壓縮機銷售量達187.8萬台，月增加6.7%，較去年同期成長15.1%，改寫單月歷史銷售新高台數。6月合併營收22.7億元，月增4.3%，更較去年同期成長28.5%，除因2月過年因素外，上半年已有五個月銷售額突破20億元，同步刷新今年營收歷史新高紀錄。

第2季累計壓縮機銷售達548.9萬台，較Q1成長11.3%，為首次瑞智單季銷售突破500萬台新猷。Q2累計合併營收66.4億元，較Q1成長12.2%，也是首次瑞智單季營收突破60億元。

1至6月累計壓縮機銷售量突破千萬台大關，達1,041.9萬台，較去年同期成長15.6%，亦是首次瑞智半年即達成1000 萬台銷售里高峰。

瑞智強調，1至6月累計合併營收125.7億元，較去年同期成長25.4%，打破半年營收突破120億元，比去年多出1.5個月營業額。

展望下半年營運，瑞智指出，將把握氣候帶來的商機及房地產空調更新替換需求等出貨機會，並審慎樂觀因應。6月九江廠第三條線產能已如期開出，達到年產600萬台壓縮機目標，將可紓解訂單壓力。今年的壓縮機出貨量將有機會挑戰2,000萬台新高，有信心達成。

瑞智去年合併營收198.26億元，稅後純益10.4億元，每股純益2.1元。今年第1季合併營收59.2億元，年成長28.4%，創下新高；稅後純益2.76億元，年增13.1%，每股純益0.52元。

瑞智精密營收

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