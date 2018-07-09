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深圳紡織面料博覽會 台灣獲逾300萬美元訂單

2018-07-09 20:41中央社 台北9日電

紡拓會率13家紡織企業赴大陸深圳參加「2018年深圳國際紡織面料及輔料博覽會」，受到國外買家高度重視，紡拓會現場調查，台灣廠商接單金額逾300萬美元。

紡拓會表示，紡拓會與法蘭克福展覽公司合作組團，邀集13家台灣紡織業者參加5日至7日在深圳會展中心舉辦的面料博覽會。這項面料博覽會已被業界認定為中國大陸華南地區最全面的紡織品採購平台。

這次共有超過900家參展商，除中國大陸展商外，包括台灣、香港、日本、韓國、英國、新加坡、印度等國參展。

紡拓會觀察，這次前來台灣館的國際買主不少，包括吉文契（Givenchy）、亞曼尼（Giorgio Armani）、丹本漢（Debenhams）、Evisu、雷夫羅倫（RalphLauren），以及香港利豐、伊藤忠等採購辦公室；中國大陸買主有瑪斯菲爾、波斯登、雅瑩、太平鳥、全棉時代、海瀾之家、雪國天嬌等。據紡拓會現場調查指出，台灣參展廠商接單金額預估超過300萬美元。

紡拓會表示，目前中國大陸紡織服裝產業受到內部整體經濟成長趨緩、對外貿易障礙等不利因素的影響，但中國大陸一直都是台灣紡織服裝的重要出口地區，深圳展又是大陸華南最重要的國際紡織專業展，逐漸受到國際及當地買主的重視，展出成效可期。

深圳香港

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