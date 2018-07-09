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物聯網人工智慧帶動 固態硬碟出口年增近3成

2018-07-09 19:21中央社 台北9日電

財政部今天公布海關進出口資料，其中固態硬碟（SSD）今年1到5月出口較去年同期年增29.2%，經濟部指出，主要是因物聯網與人工智慧高速運算應用，促使全球SSD市場持續成長。

根據統計，台灣SSD今年1到5月出口主要國家依序為中國大陸、香港、美國及日本，年增率都有兩位數以上，新南向國家中的泰國年增率更達111.4%，表現亮眼。

資策會產業情報研究所組長許桂芬表示，全球SSD市場持續成長，主要是受到物聯網及人工智慧高速運算應用帶動，智慧型手機、伺服器、個人電腦等產品對高容量SSD需求增加；而台灣業者也以因應市場需求，推出多樣高容量固態硬碟產品，可望續創出口佳績。

財政部今天公布的海關進出口資料顯示，今年6月出口達282.5億美元，創歷年同月新高，累計1到6月出進口年增分別為10.9%及10.8%。經濟部國際貿易局表示，今年上半年國際景氣熱絡，油價與金屬價格齊揚，加上機械需求力道強勁，帶動出口暢旺。

不過，貿易局指出，美中自6日起互相加徵進口關稅，後續情勢發展與關聯影響須持續注意。

台灣綜合研究院財經諮詢會執行秘書李俊杉說，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際主要預測機構皆預估全球經濟成長介於3.1%至3.9%之間，貿易成長預測則在3.8%至5.1%之間，預估全球貿易成長可能高於經濟成長，但美中貿易爭端及美國貿易保護主義越演越烈，下半年對全球貿易成長的不確定性升高。

SSD物聯網經濟部

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