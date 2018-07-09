中光電6月營收48.79億元 月增5%

2018-07-09 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



中光電（5371）今（9）日公告今年6月營收48.79億元，月增5%，年增14.54%。

中光電受惠於兩大事業群營運雙雙成長，第2季自結合併營收139.46億元，分別較第1季及去年同期成長13%及17%。累計107年上半年合併營收為263.21億元，也較106年上半年成長9%。

影像產品6月份在標案出貨帶動下整體出貨量約11萬台，較5月成長6%。優化的產品組合使ASP月增10%，帶動合併營收達16.89億元，較5月大幅成長17%。第2季出貨量達33萬4仟多台，季增5%，營收約46.93億元則較第1季成長13%，主要係固態光源及工程機種出貨比重增加帶動ASP季增8%所致。

累計107年上半年影像產品出貨量約65萬3仟多台，營收則約88.63億元，分別較去年同期成長6%及16%。預估影像產品7月份出貨量將與6月份相當。

節能產品6月份因淡季影響合併營收約20.4億元，月減5%，其中EMS生意營收約13.08億元，較5月減少6%；ODM產品營收則約5.72億元，月減約9%。整體節能產品出貨量約3,765萬片/台，較5月減少5%。累計第2季節能產品營收達62.27億元，出貨量約1,152萬片/台，分別較第1季成長3%及2%。總計上半年節能產品營收達122.8億元，出貨量則約2,284萬片/台，分別較去年同期微幅減少2%及3%。預估今年7月份節能產品合併出貨量，在TV ODM及EMS產品出貨雙雙成長帶動下，將成長一成以上。