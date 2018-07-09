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管媽將接任教育部長？ 徐國勇：待確定後即會公布

6月4日F-16戰機撞山 隔一個多月黑盒子找到了！

台郡6月營收17.56億 年增16.9%

2018-07-09 17:48經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台郡（6269）今（9）日公布6月營收約為17.56億元，月成長約4.7%，年成長約16.9%，在終端新應用帶動，連續四個月營收同步呈現月成長與年成長表現。

台郡今年前六月營收為104.17億元，年成長約30.5%，台郡先前已預告，看好下半年傳統旺季來臨並做好萬全準備。

營收台郡

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