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牧德聲明澄清市場傳言 總座無離職、營運正常

2018-07-08 21:37經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

牧德總經理陳復生 記者李珣瑛／攝影
牧德總經理陳復生 記者李珣瑛／攝影
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牧德（3563）今日發布聲明澄清市場傳言，強調牧德總經理陳復生並無離職情況，同時營運正常成長並不會受單一客戶營運影響。

市場謠傳總座或將離職，對此牧德今日指出，陳總經理正全力帶領公司團隊開彊闢土， 並主導五箭策略之落實， 離職或將離職之訊息實為無稽。

另外市場外傳牧德客戶嘉聯益已全數出貨完畢、暗示往後業績會受影響，對此，牧德今日也在聲明中指出，牧德過去業績成長是拜五箭逐步發酵之賜，不是單靠單一客户，內部並做好了產能分配規畫，不因個別客戶的狀況而使業績過度起伏。

牧德離職嘉聯益

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