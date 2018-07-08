深度感測應用 潛力大

2018-07-08 01:29 經濟日報 ■林信亨



2017年蘋果iPhone X導入「Face ID」人臉辨識系統，主要採用結構光（SL）技術衍射3萬個空間特徵點來建置使用者3D人臉模型，做為身分比對的生物密碼，提供指紋辨識主流應用市場之外的新選擇，使3D感測成為2017年最受熱議的科技名詞。

然而，3D感測概念技術運用在智慧型手機並非首例。早在2014年三星旗艦機S4即導入手勢辨識功能，使用者可在不觸碰螢幕下，以手勢操控畫面往上下左右捲動。唯此技術主要仰賴前置鏡頭做手勢動作的影像辨識，並非真實3D感測，且應用情境侷限，故三星後續旗艦機種並未再沿用。

真正3D感測技術應用要回溯至2016年的Google「Project Tango」計畫，主打擴增實境（AR）應用，其硬體規格即需3D感測模組，包括一顆RGB鏡頭、一顆深度鏡頭（TOF感測晶片）、一顆動態追蹤鏡頭，以提供使用者較佳的擴增實境體驗。不過，僅少數幾家品牌支援，如聯想PHAB2 Pro、華碩Zenfone AR等，因此未造成市場回響，Google在2018年初宣告中止計畫。

若未來蘋果iPhone或iPad將3D感測規格列為人臉辨識標配，在忠實客戶基礎上，必能帶動3D感測相關零組件需求大增，刺激其他潛力深度感測應用發展，如手勢辨識、3D美顏、3D彩妝、3D社交等實用性或娛樂性App。

2017年全球智慧型手機產業掀起全面屏風潮，從三星S8系列、LG G6系列，延續至三星Note 8、小米MIX 2、Oppo R11s plus等，正面螢幕長寬比設計都朝向18：9及逾80%的屏占比。但這些機種為實現全面屏設計，多數將Home鍵指紋辨識模組移至背面，縮減正面邊框的間距。而蘋果iPhone X未採取背面指紋辨識設計，是在正面機身上方保留U型空間，內嵌3D感測相機模組，提供3D人臉辨識新使用體驗。

目前市場推測，2018年蘋果將推出三款搭載人臉辨識功能的iPhone新機，甚至iPad Pro平板也會首度採用，將使全球行動裝置3D感測模組需求快速成長，2018年產值將躍升343%、達20億美元，預估2018年下半年安卓手機陣營跟進，產值在2022年成長為46億美元，2017年至2022年複合成長率為59%。

蘋果過往iPhone推出新規格，向來有風行草偃的效果，帶動安卓手機陣營跟進。唯此次蘋果的3D人臉辨識技術，採用2013年收購的以色列公司PrimeSense辨識技術，搭配VCSEL結構光專利護城牆，技術領先其他競爭者一至二年，提高3D感測模組的競爭門檻。此外，蘋果3D感測模組BOM成本約15至20美元，相較指紋辨識模組貴，加上關鍵零組件VCSEL供給有限，產能幾乎被蘋果綁定，是安卓陣營遲未推出3D感測手機的主因。

截至今年5月中旬，安卓陣營未推出具3D人臉辨識功能的手機，僅在2D人臉辨識功能進行強化。而正面3D感測應用若只處理手機解鎖或行動支付認證，應用相對侷限，蘋果是否會推出其他3D創新應用以提升使用價值，值得觀察。

蘋果執行長庫克曾表示：「和App Store、多點觸控一樣，AR技術必將改變世界」。蘋果也在2017年的WWDC大會發表ARKit平台，要讓眾多開發者可透過其平台發展各種AR應用，企圖複製App Store的成功經驗。

目前ARKit對行動裝置的硬體規格要求，僅需配置單鏡頭及其它感測器輔助，即能展現AR的虛實場景融合效果。但單鏡頭僅能擷取2D影像資訊，雖可透過影像軟體演算每個像素的3D深度資訊，但有延遲性及精確度不足問題。市場推測，蘋果可能在2019年將3D感測技術應用在iPhone的後置鏡頭，提升AR的使用體驗。

AR是否會帶動3D感測硬體市場商機，仍存在未定之數。Google主打ARCore系統平台，冀望降低安卓終端裝置的進入門檻，利用軟體演算法彌補單鏡頭對深度感測的不足。

但缺點是系統運算量較大、畫面更新率（FPS）較低，相對影響使用的流暢性，不若蘋果藉由掌握iPhone軟硬體系統整合技術，提供較為一致及水準上的AR使用體驗。此外，iPhone將硬體成本轉嫁給消費者的能力較高，故其後續推動3D AR應用仍具有一定的優勢與未來性。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）

資策會產業情報研究所

資策會產業情報研究所（MIC）成立於1987年，專執ICT產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究，以「領航亞洲ICT產業情報

暨顧問服務」專業智庫自期，扮演「政府智庫」及「產業顧問」角色。 研究範疇涵蓋電腦系統、行動通訊、數據網路、顯示器、多媒體與消費性電子、半導體、環保綠能、太陽光電、企業資訊應用、軟體應用服務、文化創意產業及前瞻研究。並觀察全球產業發展趨勢，對台灣、中國大陸、日本及南韓等地區深度研究。