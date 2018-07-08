Google發展策略 人工智慧優先

2018-07-08 01:29 經濟日報 ■顧馨文



2016年Google即宣示發展策略將由行動優先（Mobile First）轉為人工智慧優先（AI First），因此Google在今年5月8日舉辦的年度開發者大會Google I/O中，與人工智慧相關的發表、展示與活動，也成為此次開發者大會的重頭戲。

此次Google I/O的主題演講，大部分內容皆圍繞著人工智慧，甚至在新一代Smartphone Android P的三大訴求，人工智慧亦為首要。Google並以「用AI為每個人解決問題」為該主題演講之標題，由此亦揭示其發展人工智慧的願景。

觀察此次發布的內容，可分為三個重點：「用AI提升既有服務的使用者體驗」、「用AI讓行動裝置更聰明」及「語音助理能力顯著提升」。

Gmail去年推出Smart Reply新功能，Smart Reply根據來信內容、提供三個簡單回覆的建議，解決使用者在移動情境打字不便的問題。今年Google I/O則進一步展示Smart Compose。Smart Compose基本上是一運用人工智慧於自然語言理解及自然語言生成的輔助寫作服務。具體而言，Smart Compose能夠認知使用者正在撰寫的電子郵件主題及文章語意，從而提出接續的建議文句，若使用者同意該建議，即可按下Tab鍵將該文句加進文章，加快郵件撰寫速度。

Google Lens為利用行動電話相機及機器視覺等人工智慧技術，對使用者在物理世界遇到的問題，提供幫助或解答。Google於2017年Google I/O首次發表Google Lens，並在第4季於其Pixel及Pixel 2行動電話正式推出。Google在2018開發者大會宣布Google Lens的三個更新。包括智慧文字服務，即用手機相機對焦物理世界的文字，即取得相關資訊的服務。例如對不了解的菜餚名稱，啟動Google Lens即可回傳文字解釋及參考圖像；風格匹配，當手機相機對準物理世界的實物（如感興趣的商品），Google Lens即回傳風格類似的產品資訊；即時服務，Google Lens的服務是即時的，Google表示，為達到即時服務，必需仰賴人工智慧技術在雲端及裝置端的相互配合。

Google並宣布，Google Assistant的對話能力有相當程度的提升，數周之後開始啟動服務。（作者是資策會MIC資深產業分析師）