AI大軍幫忙 解決醫療痛點

2018-07-08 01:29 經濟日報 ■任上鳴



近年人工智慧（AI）應用熱門，特別是在醫療方面，因為全球面臨人口老化與新療法的高成本，人工智慧的醫療應用可望帶來高度社會價值，除吸引大廠如IBM等大規模積極布局，新創醫療業者也瞄準傳統醫療痛點，由小處著手解決問題，在醫療影像分析、互動診療、體徵監測等不同領域蓬勃發展。

雖然許多人工智慧醫療系統已在應用場域中展現高度準確性，但就目前環境客觀條件與人工智慧的主要應用模式觀察，由於人工智慧無論在監管法規、責任適用主體、民眾信任等問題都有待解決，因此醫界大多將人工智慧系統用於協助醫師診斷，並由醫師做出最後的醫療決策。以美國食品藥物管理署（FDA）過去核准的人工智慧醫療系統為例，其用途為檢測各類型病變，但僅限於提供醫師參考。

2018年4月11日FDA已經正式核可由新創醫療影像分析公司IDx推出，基於人工智慧影像分析的糖尿病視網膜病變自動檢測系統IDx-DR，是第一款由FDA授權商轉的人工智慧自動診療產品，亦即IDx-DR可在不需專業醫師解讀的狀況下，直接輸出具效力的診斷結果，此舉暗示著人工智慧正式被權威監管機構認可用於推動醫療環境轉型。

FDA指出，早期發現、早期治療是避免糖尿病患者失明的重要方法，但有約半數美國的糖尿病患者並未定期回診，是導致病況惡化的主因，核准IDx-DR上市，有助更多患者獲得更便利的醫療。

傳統醫療中，醫師經常要求病患定期進行檢查，但實務上受限各種困難，未遵照醫囑檢查或治療的病患數量不在少數，因此導致病況之惡化與後續更龐大的醫療支出。

以IDx與FDA突破性設備計畫的臨床試驗為例，部分站點的糖尿病患原本需要超過4小時車程才能完成檢查，因此惡化至失明者比例偏高；在新式儀器協助下，許多患者在一般院所的診間花費幾分鐘就可完成檢查。

以IDx-DR的案例而言，因其可獨立完成診斷並提供護理報告，這使原本非眼科專業的醫療院所，只需要新增此人工智慧系統，就能提供病患有效力之診斷結果，並依此給予更完善的照護。快速、可取得性高的服務有助提高部分患者定期預約看診的誘因。

與人工智慧醫療大廠如IBM、Watson相比，小型新創業者較難全面性大範圍布局重大病症治療。但眾多新創業者由小處著手，一一解決傳統醫療環境之痛點，仍能有效改革大環境之不足，特別是較單一的病症檢查與診斷較容易驗證，以IDx為例，取得FDA正式核可的腳步較大型業者更快速，是其重要優勢。

全球人工智慧醫療新創數量近二年快速增加，應用領域相當多元，如病患資料與風險分析、影像分析、體徵監測、手術輔助、藥物開發、虛擬醫師等，皆有業者投入發展，應用於臨床的試驗已在醫療場域擴散。

事實上，同樣是糖尿病導致視網膜病變的狀況，英國有Google收購的人工智慧新創DeepMind投入研究設備開發，現已布署於每年門診量60萬人次、擁有2,300位醫護人員的NHS Moorfields眼科醫院測試。

雖然IDx-DR是第一個FDA核准免專業人員的人工智慧診療系統，但實際上FDA的突破性設備計畫已陸續核准許多創新醫療工具，做為協助醫師之角色。

FDA署長Scott Gottlieb在2018年指出，考量到機器學習與人工智慧對醫療帶來的巨大前景，FDA將陸續採取開放措施，鼓勵基於人工智慧醫療設備之創新。

FDA也將與研究人員合作，確保有效率的監管環境，加速相關審查，確保此類設備能快速發展。

台灣欲與大型人工智慧醫療業者如IBM大規模競爭門檻極高，但台灣醫療技術與資訊環境皆屬全球頂尖，若由特定醫療痛點著手，逐步解決問題，切實改善醫療環境之機會則良好。此外，在全球對人工智慧醫療逐漸開放下，發展契機較以往更大，值得國內醫界與資訊業者掌握。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）