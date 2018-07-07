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台廠繞道出貨 避開戰火

2018-07-07 01:33經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

美國對中國大陸合計818項產品加徵25%關稅，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻等名列其中。台廠認為，只要美系客戶營收占比低、在非大陸又有其他生產基地，影響都不大。

在掌握美方課稅清單後，國巨內部評估影響性指出，過去內部出口到美國的營收占比約2%左右，隨今年營收大幅成長，預期將被稀釋，可能不到1%。

雖然國巨在大陸蘇州、東莞均有生產基地，但同時有不少產品在高雄大社廠生產。

國巨指出，若有必要，可轉由台灣的生產基地優先出貨給美國客戶；如真有難以繞道出貨的品項，以現行MLCC等產品缺貨態勢，關稅成本也可轉嫁由客戶吸收，因此整體影響有限。

國巨營收

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