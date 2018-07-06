影／燦坤：多媒體展首日開紅盤 業績成長2成

2018-07-06 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



暑假第一檔的台北多媒體資訊展6日起在世貿一館開打，第一天人潮出乎意料的多，參展的3C通路燦坤、全國電子都表示，人潮比去年同期增加3成以上，電競\輕薄筆電以及蘋果商品最受歡迎，助益業績成長都有兩成可期。

燦坤展場主管表示，第一天就開出業績紅盤，與結合文具展同步開展，可吸引不同的年輕族群參與有關；第一天展場人潮初估比去年同期多出三成，業績也與去年有20%成長。

燦坤指出，看好社會新鮮人及暑期商機，除了筆電、蘋果商品外，也針對電競電腦主機、螢幕甚至首次在展場引進羅技Logitech、雷蛇Razer、曜越Tt eSPORTS等品牌的完整電競周邊展售。

觀察電競周邊的商品銷售結構，發現鍵盤、滑鼠為玩家最好入手的電競周邊商品，另頭戴式耳麥也受不少消費者青睞。