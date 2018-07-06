影／全國電：電競是多媒體展重頭戲 吸引買氣

2018-07-06 22:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



暑假第一檔的台北多媒體資訊展6日起在世貿一館開打，第一天人潮出乎意料的多，參展的3C通路燦坤、全國電子都表示，人潮比去年同期增加3成以上，電競\輕薄筆電以及蘋果商品最受歡迎，助益業績成長都有兩成可期。

全國電子展場主管則表示，大學聯考剛考完，又是暑期第一檔，時間是對的，許多在第一天下單的客戶，都是父母子女、家庭檔成員，由於進場要收費，廠商又在第一天即將最好的優惠組合送出，吸引現場成交數不斷增加。

全國電子指出，以第一天的人潮來看，甚至可以倍增來形容，業績至少有增加二成以上。預估周六、周日的周末來臨，可望帶動更高的業績進帳。

全國電子以旗下新品牌的Digital City，此次力拚推優惠、拼服務、祭低價，邀請Apple、Samsung、ASUS、acer、MSI、Lenovo、Microsoft、HP、任天堂等品牌，推出包括筆電、桌電、平板、手機、遊戲機、螢幕等，一起擴大商機。