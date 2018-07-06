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影／全國電：電競是多媒體展重頭戲 吸引買氣

2018-07-06 22:28經濟日報 記者張義宮╱即時報導

暑假第一檔的台北多媒體資訊展6日起在世貿一館開打，第一天人潮出乎意料的多，參展的3C通路燦坤、全國電子都表示，人潮比去年同期增加3成以上，電競\輕薄筆電以及蘋果商品最受歡迎，助益業績成長都有兩成可期。

全國電子展場主管則表示，大學聯考剛考完，又是暑期第一檔，時間是對的，許多在第一天下單的客戶，都是父母子女、家庭檔成員，由於進場要收費，廠商又在第一天即將最好的優惠組合送出，吸引現場成交數不斷增加。

全國電子指出，以第一天的人潮來看，甚至可以倍增來形容，業績至少有增加二成以上。預估周六、周日的周末來臨，可望帶動更高的業績進帳。

全國電子以旗下新品牌的Digital City，此次力拚推優惠、拼服務、祭低價，邀請Apple、Samsung、ASUS、acer、MSI、Lenovo、Microsoft、HP、任天堂等品牌，推出包括筆電、桌電、平板、手機、遊戲機、螢幕等，一起擴大商機。

全國電子表示，除了ASUS、acer、MSI電競電腦外，DigitalCity蒐羅電競及相關周邊，並首次引進DXRacer電競椅，玩家可以在現場體驗試坐，還能現場訂購。電競是多媒體展的重頭戲，為吸引買氣，玩家也能在攤位體驗美國知名電競週邊品牌-海盜船CORSAIR滑鼠、鍵盤、耳機，現場還加碼推出買CORSAIR滑鼠就送電競鼠墊，滿額再贈限量精美贈品等的促銷商機。

全國電子表示，多媒體展第一天即將最佳的優惠組合送出，現場成交數不斷增加。記者張義...
全國電子表示，多媒體展第一天即將最佳的優惠組合送出，現場成交數不斷增加。記者張義宮／攝影
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電競是此次台北多媒體展的重頭戲，全國電子為吸引買氣，玩家也能在攤位體驗。記者張義...
電競是此次台北多媒體展的重頭戲，全國電子為吸引買氣，玩家也能在攤位體驗。記者張義宮／攝影
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全國電子電競筆電

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