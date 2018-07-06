鴻海聲明 調整派遣人力

鴻海昨（5）日發布公司聲明，與派遣公司契約到期影響部分派遣員工，將督促派遣公司保障相關勞工權益。另外，此次僅數十名派遣員工受影響，鴻海本身無外傳裁員情況，同時今年在全球各地仍持續招攬有意投入工業互聯網與人工智慧應用領域的優秀人才。

在宏達電本月對外宣布裁員1,500名員工後，科技廠人力調度成為市場話題，鴻海也遭外界點名其新北市土城區的頂埔廠及虎躍廠將資遣15至17名派遣員工。鴻海昨發布聲明提及相關派遣工情況，證實確有此事。新北市勞工局表示，「遭資遣的員工隸屬派遣公司，並不是鴻海本身的員工。」

經濟日報提供 分享 facebook

鴻海昨日發布聲明強調，「本件是鴻海與派遣公司契約到期自然終止，受影響的少數派遣員工，集團會督促派遣公司依勞基法保障勞工權益」。

據了解，派遣公司員工在鴻海上班待遇其實不差，不過因派遣員工希望先拿到派遣公司資遣費因而對外爆料，引發此次外界擴大解讀消息，惟相關員工隸屬於派遣公司旗下，鴻海僅能持續督促派遣公司要給予相關員工應給的費用。

市場傳出，7月3日部分派遣公司派至鴻海的員工突然被指示領資遣費走人。相關派遣工親屬聽聞鴻海可能大量解僱的傳聞，不過，勞工局針對此事進行了解，得知這些員工，並非鴻海本身員工。

勞工局表示，那些員工的雇主是派遣公司，不是鴻海的正式員工，是派遣公司終止契約，目前查無違法情形，是正常的人力調整，也有提醒鴻海要跟派遣公司說，若沒有另外安排，資遣費這部分需做妥善處理，並依法向勞工局通報資遣。

另一方面，鴻海董事長郭台銘在6月初已特別對外強調，鴻海集團在工業互聯網快速發展下，不但不會裁員，更要大量招募有工作經驗的員工。

，或者有軟體經驗的人，這將是公司下一個成長契機。

依據相關指示，鴻海集團已先後自台灣出發，在大陸、日本、美國等地積極延攬AI應用相關人才以及尋找策略合作夥伴，相關計畫屬於進行式。