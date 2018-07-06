親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

鴻海聲明 調整派遣人力

2018-07-06 00:43經濟日報 記者尹慧中蔡銘仁／台北報導

鴻海昨（5）日發布公司聲明，與派遣公司契約到期影響部分派遣員工，將督促派遣公司保障相關勞工權益。另外，此次僅數十名派遣員工受影響，鴻海本身無外傳裁員情況，同時今年在全球各地仍持續招攬有意投入工業互聯網與人工智慧應用領域的優秀人才。

在宏達電本月對外宣布裁員1,500名員工後，科技廠人力調度成為市場話題，鴻海也遭外界點名其新北市土城區的頂埔廠及虎躍廠將資遣15至17名派遣員工。鴻海昨發布聲明提及相關派遣工情況，證實確有此事。新北市勞工局表示，「遭資遣的員工隸屬派遣公司，並不是鴻海本身的員工。」

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

鴻海昨日發布聲明強調，「本件是鴻海與派遣公司契約到期自然終止，受影響的少數派遣員工，集團會督促派遣公司依勞基法保障勞工權益」。

據了解，派遣公司員工在鴻海上班待遇其實不差，不過因派遣員工希望先拿到派遣公司資遣費因而對外爆料，引發此次外界擴大解讀消息，惟相關員工隸屬於派遣公司旗下，鴻海僅能持續督促派遣公司要給予相關員工應給的費用。

市場傳出，7月3日部分派遣公司派至鴻海的員工突然被指示領資遣費走人。相關派遣工親屬聽聞鴻海可能大量解僱的傳聞，不過，勞工局針對此事進行了解，得知這些員工，並非鴻海本身員工。

勞工局表示，那些員工的雇主是派遣公司，不是鴻海的正式員工，是派遣公司終止契約，目前查無違法情形，是正常的人力調整，也有提醒鴻海要跟派遣公司說，若沒有另外安排，資遣費這部分需做妥善處理，並依法向勞工局通報資遣。

另一方面，鴻海董事長郭台銘在6月初已特別對外強調，鴻海集團在工業互聯網快速發展下，不但不會裁員，更要大量招募有工作經驗的員工。

，或者有軟體經驗的人，這將是公司下一個成長契機。

依據相關指示，鴻海集團已先後自台灣出發，在大陸、日本、美國等地積極延攬AI應用相關人才以及尋找策略合作夥伴，相關計畫屬於進行式。

派遣鴻海資遣費

相關新聞

財經觀點／ETC大數據 可開發數位車經濟

2018-07-05 23:44

CHOCO TV拚用戶 跨足電影發行、藝人經紀

2018-07-05 14:40

工研院45周年院慶 蔡英文：攜手產業創轉型

2018-07-05 14:40

仁寶總座交棒 整合、進擊雙箭衝刺

2018-07-05 14:40

比特幣只是暖身！ 台灣如何利用優勢抓住區塊鏈商機？

2018-07-05 14:39

中華電信領先推出 智慧瓦斯雲服務

2018-07-05 14:39

派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益

2018-07-05 09:05

簡立峰看台灣人才…不知自己優秀

2018-07-05 02:00

行銷、採購樣樣通...大客戶全靠翁宗斌搏感情

2018-07-05 02:00

貿易戰在即 晶片巨人先遭殃

2018-07-05 02:00

鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色

2018-07-05 02:00

陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮

2018-07-05 02:00

蘋果AR主鏡頭 明年有譜

2018-07-05 02:00

陸限排效應 銅箔基板價喊漲

2018-07-05 02:00

鴻海小金雞 天鈺重新申請上市

2018-07-05 02:00

新iPhone訂單 傳緯創出局

2018-07-05 02:00

美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌

2018-07-05 02:00

iPhone傳配三鏡頭 大立光進補

2018-07-05 02:00

中美晶太陽能電站 前進校園

2018-07-05 00:06

崇越：半導體還會旺三年

2018-07-05 00:06

智慧經營／許勝雄知人善任 公司家庭化

2018-07-05 00:06

中華電物聯網平台 商轉

2018-07-05 00:06

Google AI在台起跑 下一波Amazon

2018-07-04 23:17

翁宗斌資歷完整 無縫接軌仁寶

2018-07-04 22:45

翁宗斌升仁寶總經理 股價要翻倍

2018-07-04 22:44

小米到底值多少？謝金河這樣說

2018-07-04 22:10

Google看AI 台灣機會來了

2018-07-05 02:00
看更多

熱門文章

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌

2018-07-05 02:00

新iPhone訂單 傳緯創出局

2018-07-05 02:00

離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

陸限排效應 銅箔基板價喊漲

2018-07-05 02:00

貿易戰在即 晶片巨人先遭殃

2018-07-05 02:00

鴻海小金雞 天鈺重新申請上市

2018-07-05 02:00

派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益

2018-07-05 09:05

iPhone傳配三鏡頭 大立光進補

2018-07-05 02:00

「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？

2018-07-05 14:30

鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色

2018-07-05 02:00

高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%

2018-07-05 06:00

簡立峰看台灣人才…不知自己優秀

2018-07-05 02:00

買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降

2018-07-05 11:27

沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59

快加油！ 下週油價擬漲0.5元

2018-07-05 16:26

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮

2018-07-05 02:00

捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03

台積電要在新竹300博覽會 讓人大開眼界

2018-07-05 15:11

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

購買風電差價 經部：不會反映電價

2018-07-05 15:59

美中貿易戰嚇趴台股 金管會喊安！宣稱三沒影響

2018-07-05 18:05

財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57

蘋果AR主鏡頭 明年有譜

2018-07-05 02:00

工研院45周年慶 蔡總統：創新永遠是台灣求勝關鍵

2018-07-05 12:30

Google看AI 台灣機會來了

2018-07-05 02:00

穩懋6月營收 年增19%

2018-07-05 16:07

台新ATM推悠遊卡绑帳戶自動加值

2018-07-05 11:50

朱志洋：台灣是公平社會 下輩子還喜歡在台灣

2018-07-05 14:07

女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億

2018-07-05 12:32

金管會公布最新外資數字 6月外資擴大匯出

2018-07-05 16:50

賴英里請辭 寒舍：蔡伯翰出任董事長

2018-07-05 15:58

國機國造航太研討會登場 近百名業者參與

2018-07-05 12:46

巨大董座杜綉珍 投資快狠準

2018-07-05 02:00

民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48

行銷、採購樣樣通...大客戶全靠翁宗斌搏感情

2018-07-05 02:00

新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top