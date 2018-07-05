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聯茂6月營收17.52億元 火災影響仍優於去年同期

2018-07-05 19:12經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

銅箔基板廠商聯茂（6213）今（5）日公布6月營收17.52億元，月減12.4%，但年成長9.3%。聯茂說明6月營收較5月衰退是因火災影響，不過仍優於去年同期。

聯茂無錫二廠先前在6月8日傳出後段壓合產線小型火警後加快復工作業。聯茂累計今年前六月營收113.88億元，年成長14.2%。

營收六月

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