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禾伸堂上半年營收 年增逾二成

2018-07-05 16:16經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

禾伸堂（3026）自結6月份合併營收約為15.2億元，較上月增加2.69%，較去年同期增加32.87%，累計1-6月合併營收約76.64億元，較去年同期增加21.43%。

6月份被動元件銷售顯著成長，工控MLCC表現尤其突出，帶動被動元件占整體合併營收已超過50%。展望未來，車用、工控、照明、通訊等各式應用需求依然強勁，預估營運績效可逐季成長。

營收被動元件

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