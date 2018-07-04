翁宗斌資歷完整 無縫接軌仁寶

2018-07-04 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶新任總經理翁宗斌在仁寶29年，並從行銷，採購，業務，到各個事業單位，翁宗斌說，他在仁寶歷任過所有位置，資歷沒人比他完整，他接總經理，正是無縫接軌。

翁宗斌說，他最早是在資策會MIC工作，當時很多媒體朋友想知道產業趨勢，會問他，後來這些媒體的問題，不僅是產業趨勢，而是與投資個別公司有關，他就直接講各公司的經營狀況，協助媒體了解。

翁宗斌研究所畢業之後，當時老師要他念博士班，因為他沒興趣，就跑到MIC工作，並做行銷與研究，剛好台灣當時在發展資訊工業，仁寶要做個人電腦（PC），並需要行銷人才，現任仁寶副董陳瑞聰面試他之後，就進入仁寶工作。

陳瑞聰說，翁宗斌一步一腳印，做事紮實，做PC的業務相當落實，客戶關係非常肯定，這幾年仁寶主要客戶都由他負責，因此沒有問題。

翁宗斌是在1989年進入仁寶，當時公司營收只有15億元，規模很小，那時的筆電叫做laptop，很重，高達五公斤，他第一次出國拜訪歐洲客戶，高達40天，並從荷蘭進入，一個人帶五台筆電，相當辛苦。

當時仁寶規模很小，必須常常與日商喝酒，才能拿到零件，當時翁宗斌不會喝酒，一杯啤酒就醉了，隨著與日本供應商不斷喝酒，才能拿到零件，酒量就這樣被訓練出來。

翁宗斌說，他採購做了一陣子，因為業務缺人，仁寶規模持續擴充，他就轉到業務單位。他從副科長、科長、襄理，副理、經理、資深經理，副處長、處長，所以他資歷完整，每一個位置他都做過。他也自嘲，他一天到晚都在換位置。