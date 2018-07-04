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翁宗斌升仁寶總經理 股價要翻倍

2018-07-04 22:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶今天公告，原總經理陳瑞聰升任副董事長暨策略長，原執行副總翁宗斌升任總經理，正式展開世代交替。翁宗斌今天表示，期許把仁寶的獲利做好，股價能夠翻倍，長期要把非筆電產品營收由目前的70%左右，降到50%以下，營運再創高峰。

陳瑞聰今天說，這次世代交替是無縫接軌，因為翁宗斌在仁寶已經29年，歷任過所有的位置。同時，原資深副總張明智接任營運長、北美副總Anthony Peter Bondero接掌個人電腦（PC）事業部、而資深副總彭聖華則接掌智慧裝置（SD）事業部。以上三人均升任執行副總，並進入董事會。

至於財務方面，原財務長呂清雄升任顧問，財務處長王正強升任財務長。

陳瑞聰說，原先PC與SD兩大部門是分開的，2018年初以來，已經交由張明志跨PC與SD兩邊管理，逐步整合，成效逐漸顯現。由於仁寶在PC經營多年，資源豐富，也比SD強，經過這三、四個月整合，以PC來支援SD，強化與客戶關係。這次世代交替，將可以無縫接軌，讓仁寶再創高峰。

至於仁寶未來的營運目標? 翁宗斌說，期許能讓仁寶的股價至少翻倍，並把獲利做好。他說，以前仁寶是分PC與SD兩大部門，效果沒有很好，現在把PC與SD兩大部門的優點整合，並以PC的資源，來協助提升SD的效率。第二則是把新產品新技術做好，把新技術整合到NB產品。

翁宗斌說，NB還是仁寶的核心，對客戶最有價值，NB占仁寶營收比重目前不到70%，希望能降到50%以下，其他事業部門的營收要增加。例如仁寶在車用電子做的不差，伺服器成長，穿戴裝置也在成長，醫療是所有公司重點，我們做很多投資，是重要一塊，也是未來成長與獲利的方向。

陳瑞聰說，仁寶在過去兩、三年，投資醫療部門約10至20億元，包括產品開發、應用開發、軟體APP與大數據等，並投資一、兩家外國的人工智慧（AI）公司，協助AI醫療的發展。

翁宗斌說，AI目前應用最廣的是在醫療部門，先進醫療與AI的整合，將是未來的趨勢。台灣在AI的技術還是差一截，仁寶策略投資醫療技術公司，配合仁寶在智慧裝置的發展。

陳瑞聰說，仁寶醫療主要做的從大數據建立到AI分析，看的會比較長遠，醫療的短期營收難變大，但是布局久了，毛利會變高。

陳瑞聰指出，若能建立大數據，現在繪圖晶片（GPU）很厲害，可以比對有問題與沒有問題的影像，例如肺癌的腫瘤與沒有肺癌的，可以用AI比較，速度快，準確度高，醫生判讀久了，難免會有錯誤。未來人體基因也可以用AI，這是很大的工程，只有用AI才能做基因分析。

仁寶副董暨策略長陳瑞聰（右）與新任總經理翁宗斌。記者蕭君暉／攝影
仁寶副董暨策略長陳瑞聰（右）與新任總經理翁宗斌。記者蕭君暉／攝影
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仁寶陳瑞聰營收

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