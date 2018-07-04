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西勝6月營收 創歷史新高

2018-07-04 22:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

電池模組大廠西勝公布2018年6月合併營收2.62億元，再創歷史單月新高，已連續兩個月創新高，較上月成長5.62%，較去年同期成長72.46%。累計2018年前六個月合併營收12.50億元，年增90.47％。

西勝表示，2018年6月營收續創新高的原因，主要是筆電（NB）電池模組客戶新機種訂單出貨持續增加，同時，NB產業也開始步入旺季，在旺季效應帶動下，推升該公司業績進一步增長。

法人預估，隨著主要NB客戶新機持續推出，2018下半年營運將持續增溫，全年營運高峰將落在第3季。

西勝主要業務包含電池模組OEM、電池模組ODM、SMD電池保護板，其中以NB電池模組為大宗，重要客戶有LG Chem、佳世達、華碩、聯強、蘋果等。西勝在全球NB電池市占率約一成。此外，西勝產品應用也包含電動工具、掃地機器人、家用機器人、UPS等。

西勝2018首季營收5.55億元，較上一季度衰退19.1%，與去年同期相比成長82.57%，毛利率9. 57%，較去年同期大減12.73個百分點，營益率1.23%，也不如去年同期，導致單季稅後淨利僅達500萬，季減87.5%、年減64.2%。

由於NB整體產業衰退，加上陸廠近年殺價影響，導致台系電池模組廠商近年積極轉型，西勝也不例外，布局電動工具、掃地機器人、家用機器人及儲能系統，由於新業務基期較低，電池模組ODM業務可望有倍增的表現。

電池模組NB機器人

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